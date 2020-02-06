MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBabil'in yeni bölümünde Egemen Eda'ya yardım edecek mi? Babil 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
GeriTelevizyon Babil'in yeni bölümünde Egemen Eda'ya yardım edecek mi? Babil 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 06.02.2020 - 20:42,Son Güncelleme:/

Babil'in yeni bölümünde Egemen Eda'ya yardım edecek mi? Babil 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Babil'in yeni bölümünde Egemen Eda'ya yardım edecek mi? Babil 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Cuma akşamları ekranlara gelen Babil'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İrfan'ı kaybetme korkusuyla hata yapan Eda'ya Egemen'in yardım eli uzatması, fragmanda yer alan şaşırtıcı gelişmeler arasında. İrfan, İlay’ı Babil’den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret’in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olması ise kafaları karıştıracak. İşte, Babil'in 4. bölüm fragmanları ve yeni bölümün özeti.

Babil'in yeni bölümü 7 Şubat Cuma akşamı Star TV'de ekranlara gelecek. Babil'in geçen haftaki bölümünde final anına damga vuran Eda'nın İrfan'ı takip etmesi yeni bölüm heyecanını arttırdı. Bu haftaki bölümde ise işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola girecek. İşte, Babil'in yeni bölümüne dair detaylar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İrfan, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze aldı ama artık başında yeni bir dert daha var, İlay. Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla büyük bir hata yapınca Egemen elini uzatıyor.

Hakan’a bildirdiği haddin bedelini ödemek zorunda kalan Ayşe, İrfan’la bir kere daha karşı karşıya geliyor. İrfan, İlay’ı Babil’den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret’in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola giriyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle