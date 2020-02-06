Babil'in yeni bölümünde Egemen Eda'ya yardım edecek mi? Babil 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Babil'in yeni bölümü 7 Şubat Cuma akşamı Star TV'de ekranlara gelecek. Babil'in geçen haftaki bölümünde final anına damga vuran Eda'nın İrfan'ı takip etmesi yeni bölüm heyecanını arttırdı. Bu haftaki bölümde ise işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola girecek. İşte, Babil'in yeni bölümüne dair detaylar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İrfan, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze aldı ama artık başında yeni bir dert daha var, İlay. Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla büyük bir hata yapınca Egemen elini uzatıyor.

Hakan’a bildirdiği haddin bedelini ödemek zorunda kalan Ayşe, İrfan’la bir kere daha karşı karşıya geliyor. İrfan, İlay’ı Babil’den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret’in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola giriyor.