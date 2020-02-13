Babil'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 5. bölüm fragmanında İrfan köşeye sıkışıyor!

Star TV ekranlarında yayınlanan Babil, 14 Şubat Cuma akşamı sevenleri ile buluşacak. Babil'in yayınlanan yeni bölüm fragmanına Eda, Süleyman’la ilgili gerçekleri öğrendikten sonra İlay’ın karşısına çıkması damga vurdu. İşte, Babil'in yeni bölüm fragmanı ve 5. bölümde yaşanacaklara dair bazı ipuçları.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İrfan, oğlu için girdiği savaşta her cephede köşeye sıkışıyor. Kendi için asla yapmayacağı bir şeyi daha Deniz için yapıyor ve gururundan vazgeçiyor; bir kere daha Süleyman’ın kapısında. Ama bu da yetmiyor. Eda, Süleyman’la ilgili gerçekleri öğrendikten sonra İlay’ın karşısına çıkıyor. İrfan, Deniz’i kurtarmak için büyük bir riske giriyor, tehlikeli bir kurtuluş planı hazırlıyor. Bu defa ona kim engel olmaya çalışacak? En yakınındakiler İlay ve Egemen mi yoksa gittikçe yakına sokulan Ayşe mi?