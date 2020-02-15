Babil'in son bölümü sonrası 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta gibi oyuncuların yer aldığı Babil cuma akşamı 5. bölümü ile ekranlara geldi. Babil'in son bölümünde Eda'nın, Süleyman’la ilgili gerçekleri öğrendikten sonra İlay’ın karşısına çıkması heyecan dolu anları ekranlara taşıdı. Babil'in son bölümü sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Babil'in 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Star TV ekranlarında yayınlanan Babil 14 Şubat akşamı sevenleriyle buluştu. İrfan'ın Deniz'i kurtarmak için bir kez daha Süleyman’ın kapısına gitmesi, haftaya damga vurdu. Son bölümün ardından izleyenler yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merak etmeye başladı. Peki, Babil'in yeni bölümünde neler olacak? Babil'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin yeni bölümüyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İrfan, oğlu için girdiği savaşta her cephede köşeye sıkışıyor. Kendi için asla yapmayacağı bir şeyi daha Deniz için yapıyor ve gururundan vazgeçiyor; bir kere daha Süleyman’ın kapısında. Ama bu da yetmiyor. Eda, Süleyman’la ilgili gerçekleri öğrendikten sonra İlay’ın karşısına çıkıyor. İrfan, Deniz’i kurtarmak için büyük bir riske giriyor, tehlikeli bir kurtuluş planı hazırlıyor. Bu defa ona kim engel olmaya çalışacak? En yakınındakiler İlay ve Egemen mi yoksa gittikçe yakına sokulan Ayşe mi?
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