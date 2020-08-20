Babil dizisinde Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu

Ekranların fenomen dizisi Babil'de beklenen değişiklik gerçekleşti. Ozan Güven ile yolların ayrılmasının ardından bu sezon adı Çukur dizisi için geçen Onur Saylak, dizinin yeni Egemen'i oldu.



Ünlü oyuncu önümüzdeki günlerde dizi ekibiyle birlikte sete çıkacak.(tv100)