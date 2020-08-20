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Televizyon
Haber Giriş: 20.08.2020 - 17:07 | Son Güncelleme:

Babil dizisinde Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu

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Babil dizisinde Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu
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Babil dizisinde Ozan Güven ile yolların ayrılmasının ardından 'Egemen' rolünü kimin canlandıracağı merak konusuydu.

Ekranların fenomen dizisi Babil'de beklenen değişiklik gerçekleşti. Ozan Güven ile yolların ayrılmasının ardından bu sezon adı Çukur dizisi için geçen Onur Saylak, dizinin yeni Egemen'i oldu.

Babil dizisinde Ozan Güvenin yerine gelen isim belli oldu

Ünlü oyuncu önümüzdeki günlerde dizi ekibiyle birlikte sete çıkacak.(tv100)

 

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