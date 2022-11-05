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Babasının adı geçince gözyaşlarına boğulmuştu: Bu acı hep taze kalacak

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#Ayça Ayşin Turan#Seda Sayan#Çağlar Ökten
Babasının adı geçince gözyaşlarına boğulmuştu: Bu acı hep taze kalacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 09:07

Ahmet Mümtaz Taylan’ın programında kaybettiği babasını anlatırken ağlayan Ayça Ayşin Turan “Çok duygusal bir andı” dedi. Onun karşısında gözyaşlarına engel olamayan Taylan da “Ben de bir kız babasıyım. Bu acı hep taze kalacak bir yara” diye konuştu.

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DUYGUSAL BİR ANDI

Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk olmuş, geçen yıl kaybettiği babasının yasını tuttuğunu belirterek “Babamın vefatıyla çocukluğum bitti” demişti. Ünlü oyuncu, önceki gün katıldığı davette o anlar hatırlatılınca şöyle dedi: “Ahmet Mümtaz Taylan’la beraber daha önce çalışmıştık. Çok duygusal bir program ve andı.” 

Babasının adı geçince gözyaşlarına boğulmuştu: Bu acı hep taze kalacak


HASSAS KONULAR

Aynı davete katılan Ahmet Mümtaz Taylan’a da Ayça Ayşin Turan’ın yaşadığı duygusal anlar soruldu. Taylan şöyle yanıt verdi: “Ben de bir kız babasıyım. Bu konular hassas, derin konular. Fazla deşmeden, üzmeden onlarca konu konuştuk, bu da onlardan birisiydi. Bu acı hep taze kalacak bir yaradır onun için.” (Sayit DURMAZ)

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Babasının adı geçince gözyaşlarına boğulmuştu: Bu acı hep taze kalacak

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PARTİ ZAMANI

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten önceki gece Etiler’de bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Babasının adı geçince gözyaşlarına boğulmuştu: Bu acı hep taze kalacak

Bir arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katılan çift, çıkışta sorulara yanıt vermedi. Sayan, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti. (Sayit DURMAZ)

CADILAR BAYRAMI BİTTİ Mİ?

Berfu-Eser Yenenler çifti, Cadılar Bayramı kostümlerini tiye aldı.

Babasının adı geçince gözyaşlarına boğulmuştu: Bu acı hep taze kalacak

Berfu Yenenler, çocuklarıyla verdikleri pozu Instagram’da şu notla paylaştı: “Cadılar Bayramı bitti mi ya n’oldu? Biz yeni kutlamaya başlamıştık!”

HOLLANDA'DAN ÖDÜL

Hollanda’da geleneksel olarak her yıl yapılan Altın Lale Ödül Töreni ve Cumhuriyet Balosu’nun 7’ncisi Den Haag’ta gerçekleşti.

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Babasının adı geçince gözyaşlarına boğulmuştu: Bu acı hep taze kalacak

Törende “Cüneyt Arkın Onur Ödülü”, usta sanatçıyla son televizyon röportajını yapan Kanal D muhabiri İbrahim Konar’a verildi. İbrahim Konar konuşmasında Cüneyt Arkın’ın son kitabı “Benim Kahramanım Türk Halkıdır”ın önsözünü okudu.

Babasının adı geçince gözyaşlarına boğulmuştu: Bu acı hep taze kalacak

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DÜĞÜN DAVETİYESİ KAFALARI KARIŞTIRDI

ŞEYMA Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Babasının adı geçince gözyaşlarına boğulmuştu: Bu acı hep taze kalacak

Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’yi de etiketleyerek bir düğün davetiyesi paylaştı. Çiftin, mart ayında evleneceği iddia edildi. ŞEYMA Subaşı, paylaştığı düğün davetiyesinde çok heyecanlı olduğunu dile getirdi ve altına İngilizce şu notu yazdı: “Mutluluğunu sosyal medyada paylaşma Şeyma. Gönderilerini gören herkes senin için mutlu olmuyor.”

 

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#Ayça Ayşin Turan#Seda Sayan#Çağlar Ökten

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