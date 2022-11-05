Babasının adı geçince gözyaşlarına boğulmuştu: Bu acı hep taze kalacak

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DUYGUSAL BİR ANDI



Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk olmuş, geçen yıl kaybettiği babasının yasını tuttuğunu belirterek “Babamın vefatıyla çocukluğum bitti” demişti. Ünlü oyuncu, önceki gün katıldığı davette o anlar hatırlatılınca şöyle dedi: “Ahmet Mümtaz Taylan’la beraber daha önce çalışmıştık. Çok duygusal bir program ve andı.”

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Aynı davete katılan Ahmet Mümtaz Taylan’a da Ayça Ayşin Turan ’ın yaşadığı duygusal anlar soruldu. Taylan şöyle yanıt verdi: “Ben de bir kız babasıyım. Bu konular hassas, derin konular. Fazla deşmeden, üzmeden onlarca konu konuştuk, bu da onlardan birisiydi. Bu acı hep taze kalacak bir yaradır onun için.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

PARTİ ZAMANI

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten önceki gece Etiler’de bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Bir arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katılan çift, çıkışta sorulara yanıt vermedi. Sayan, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti. (Sayit DURMAZ)

CADILAR BAYRAMI BİTTİ Mİ?

Berfu-Eser Yenenler çifti, Cadılar Bayramı kostümlerini tiye aldı.

Berfu Yenenler, çocuklarıyla verdikleri pozu Instagram’da şu notla paylaştı: “Cadılar Bayramı bitti mi ya n’oldu? Biz yeni kutlamaya başlamıştık!”

HOLLANDA'DAN ÖDÜL

Hollanda’da geleneksel olarak her yıl yapılan Altın Lale Ödül Töreni ve Cumhuriyet Balosu’nun 7’ncisi Den Haag’ta gerçekleşti.

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Törende “Cüneyt Arkın Onur Ödülü”, usta sanatçıyla son televizyon röportajını yapan Kanal D muhabiri İbrahim Konar’a verildi. İbrahim Konar konuşmasında Cüneyt Arkın’ın son kitabı “Benim Kahramanım Türk Halkıdır”ın önsözünü okudu.

Altın Lale Ödülü verilen Yonca Evcimik, Altın Lale Onursal Başkanı Bülent Türker’le dans etti

DÜĞÜN DAVETİYESİ KAFALARI KARIŞTIRDI

ŞEYMA Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’yi de etiketleyerek bir düğün davetiyesi paylaştı. Çiftin, mart ayında evleneceği iddia edildi. ŞEYMA Subaşı, paylaştığı düğün davetiyesinde çok heyecanlı olduğunu dile getirdi ve altına İngilizce şu notu yazdı: “Mutluluğunu sosyal medyada paylaşma Şeyma. Gönderilerini gören herkes senin için mutlu olmuyor.”