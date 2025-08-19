Ailesi 'Olmaz olsun böyle gelin' demişti... 'Ya o, ya hiç kimse' diye isyan etti... Dört çocuğunun annesine bakarken hala aşkından gözleri doluyor!

Haberin Devamı

Zaten çocukluk yıllarından itibaren Külkedisi masallarıyla büyüyen birkaç neslin hayallerini süsleyen olaylar bunlar.

Örneğine rastlandığı gibi bu tür hayaller kimi zaman da gerçek oluveriyor. Tıpkı Prens William ile evlenip İngiltere'nin gelecekteki kraliçesi ve bir sonraki kralın annesi olan Kate Middleton gibi.

Ya da onun geleceğini şimdiden yaşayan Danimarka Kraliçesi Mary ya da kendi çapında tanınan bir haber spikeri ve muhabirken veliaht prens ile evlenip şimdi kraliçe olan Letizia gibi...

Aslında bu örnekleri çoğaltabiliriz de.

Söz gelimi İsveç Kraliçesi Silvia, geçmişte hostesti. O da o dönemde prens olan şimdiki kral ile evlenince hayatı değişti. Hollanda Kraliçesi Maxima ise ülkesi Arjantin'in tarihinde çok da hoş hatırlanmayan bir dönemin politikacısının kızıydı. Şimdi ise dünyanın en gözde kraliçesi desek yeridir.

ESKİDEN BU MÜMKÜN BİLE DEĞİLDİ

Öyle ya da böyle bugün taçlı dünyanın ön saflarına çıkan bu isimler yaptıkları evlilik sayesinde hayatlarını değiştirdi.

Belki en fazla 100 yıl önce böyle sıradan ailelerde doğan, hiçbir soyluluk unvanı taşımayan genç kızların prensler ile evlenmesi hayal bile edilemeyen bir durumdu.

Hatta bu türden skandallar tarihte bir dizi.

Ama artık durum öyle değil.

TAÇLI AİLELER HEPSİNİ BAĞIRLARINA BASMADI: Diğer yandan yine de saraylarda yaşayan, ülkelerinin yönetiminde tek söz sahibi olmasalar da yine de temsil özelliği taşıyan kraliyet aileleri bu sıradan gelinleri o kadar da bağırlarına basarak oğullarıyla evlendirmedi. Özellikle bazılarını... Hepsinin ortak özelliği de kral babalarına ve kraliçe annelerine "asi gelen" prenslerin aşklarına sahip çıkıp inatla hatta bazen tehditle onlarla evlenmesi.





ONUN GEÇMİŞİ EPEY KARMAŞIKTI

Gelin, aslında birer 'istenmeyen gelin' iken prenslerle evlenip sonrasında da yabancı oldukları bu hayatlara gayet güzel uyum sağlayan o prensesleri ya da kraliçeleri bir hatırlayalım.

Önce Norveç'ten başlayalım... Çünkü bugün Norveç'in gelecekteki kralı Veliaht Prens Haakon'un karısı yani geleceğin Norveç kraliçesi Mette Marit'in doğum günü. Marit, 19 Ağustos itibariyle 52 yaşına girdi.

Haakon ile evliliğinden Veliaht Prenses Ingrid Alexandra ve Prens Sverre Magnus adında iki tane çocuğu var Mette Marit'in

Bu arada Marit'in eski ilişkisinden Marius Borg adında bir oğlu olduğunu ve karıştığı şiddet, uyuşturucu gibi skandallar yüzünden üvey babası sayesinde sahip olduğu diplomatik pasaportunu kaybettiğini de hatırlatalım.

Zaten Norveç kral ve kraliçesinin Mette Marit'i gelin olarak istememesinin altında yatan neden de hem evlilik dışı ilişkisinden bir oğlu olması hem de bu çocuğun babasının cezaevinde olmasıydı.

Ailenin resmi sosyal medya hesaplarından Mette Marit'in doğum gününü kutlayan bir paylaşım yapıldı.





AİLESİ ÖYLE BİR GELİNİ HİÇ İSTEMEDİ

2000'lerin başında tahtın ilk sıradaki veliahtı Prens Haakon, Mette Marit Tjensen'e gönlünü kaptırıp evlenmek isteyince ailesi şoke oldu.

Çünkü Mette Marit Tjensen onların anlayışına tamamen ters bir gelin adayıydı. Üstelik bunun tek nedeni de Haakon'la tanışmadan önce nikahsız bir beraberlik yaşayıp bir de çocuk dünyaya getirmiş halktan biri olması değildi.

Bunlara ek olarak uyuşturucu, kavgaya karışmak gibi nedenlerle başı polisle derde girmişti.

Oğlunun babası, kokain yüzünden hapse girince bir kafede garsonluk yapmaya başlayan Mette Marit ile Prens Haakon, bir rock konserinde tanıştı. Onun güzelliğinden etkilenen Haakon, kim olduğunu söylemeden Marit ile yakınlaştı.

HALK BİLE EVLİLİĞE KARŞI ÇIKTI

Çift, konserin ardından da görüşmeyi sürdürdü. İlişki ortaya çıkınca, üstelik Prens Haakon Mette Marit ile evlenmek isteyince halk da Norveç kraliyet ailesi de Marit'i gelin olarak istemedi.

Öte yandan basın da Mette Marit'e az çektirmedi. Sürekli onunla ilgili skandallar gazete manşetlerinde yer aldı. Hatta bir büyücü olduğu ve Prens Haakon'un aklını da bu şekilde çaldığı bile ileri sürüldü.

Prens Haakon, aşkını savunup onunla aynı evde yaşamaya başlayınca ailesi de çifte "zeytin dalı" uzattı. Mette ile Haakon'un aşkına katı kraliyet kuralları bile karşı duramadı.

Çift, 25 Ağustos 2001'de evlendi. Şimdi kocası tahta çıktığında kral eşi olacak Mette Marit, o dönemde küçük olan ve eski birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunu da yanına alıp yeni hayatına başladı.

ESKİ SEVGİLİSİ ENİŞTESİ OLDU... SKANDALLAR SKANDALLARI İZLEDİ

Şimdi bir başka "istenmeyen geline" yani İspanya Kralı Felipe'nin karısı Letizia'ya bakalım.

Ama ondan önce Letizia'nın eski sevgilisi ve sonradan eniştesi olan Jaime Del Burgo'nun geçen yıl çıkan bir kitapta anlattıklarını hatırlayalım.

Onun iddiasına göre Letizia, Felipe ile evliyken bile kendisiyle görüşüyordu. Hatta büyük kızı Leonor'a hamile olduğu dönemde bile aralarında bir mesafe yoktu. İşin ilginci, Jaime sonradan Letizia'nın kardeşiyle kısa süreli bir evlilik bile yaptı.

Sonra da Letizia ile Felipe'nin evlenme hikayesine bir bakalım.

Her ne kadar mesleği olsa da TV'de haber sunup muhabirlik yapsa da İspanya Kralı ile İspanya Kraliçesi Letizia'yı gelin olarak istemedi.

Bunun en önemli nedeni de Letizia'nın daha önce bir evlilik yapmasıydı. Hatta sonradan ortaya atılan iddialara göre o ilk kocasını da aldatmıştı.

İlk kocasıyla 16 yaşındayken tanışan Letizia, 10 yıllık ilişkinin ardından onunla evlendi. Ama bir yıl sonra da çalıştığı TV kanalındaki bir stajyerle onu aldattı.

Durum böyleyken Kral Juan Carlos ile karısı Sofia, Letizia'yı oğulları Felipe'ye hiç yakıştıramadı.

Ama Felipe, bir canlı yayın sırasında tanıştığı Letizia'ya öyle aşıktı ki kendisine "Monarşiyi yıkacaksın" diyen babasına "Ya onunla evlenirim ya da tahttan çekilirim" tehdidini savurdu.

Tabii ki bu kadar büyük bir skandalı göze alamayan İspanyol kraliyet ailesine Felipe ve Letizia'nın aşkına boyun eğdi. Çift 2004 yılında evlendi.





ŞÖHRET PEŞİNDE ORADAN ORAYA KOŞUYORDU

Şimdi biraz daha kuzeye uzanalamı… İsceç kraliyet ailesine bakalım.

Her ne kadar veliaht olmasa da İsveç Kralı ve Kraliçesi'nin tek oğlu Carl Philip'in evliliği ve evlendiği kadın da kraliyet geleneklerine çok uygun değildi.

Bugün dört çocuk annesi olan ve halk tarafından çok sevilen Prenses Sofia'yı da taçlı aile önceleri istemedi.

O dönemdeki adıyla Sofia Hellqvist, sonradan kendisinin de itiraf ettiği gibi şöhret peşinde koşuyordu. Katıldığı bir yarışmada yılana sarılarak verdiği cüretkar pozları da bu amacına ulaşmasını sağladı.

Sonunda 2010 yılında Carl Philip ile tanıştı.

Çift flört etmeye başladı başlamasına ama Prens'in ailesi onu çok da istemedi önceleri. Bunun en önemli nedeni Sofia'nın soylu olmayan bir aileden gelmesi değildi. Asıl neden geçmişiydi.

Sofia ve Carl Philip'in aşklarının ilk evresinde basın peşlerini bırakmıyordu.

'OLMAZ OLSUN BÖYLE GELİN' DEDİLER AMA OĞULLARININ İSTEDİĞİ OLDU

Bir de Prens ile flört ettiği duyulunca Sofia'nın bütün eski defterleri açılıp verdiği erotik pozlar, katıldığı yarışma yeniden gündeme geldi.

Carl Philip'in ailesi önceleri Sofia Hellqvist'in Prens'i gerçekten sevmediğini, tek amacının şöhret ve para olduğunu düşündü. Ama sonra yanıldıklarını anladılar.

Düğünleri masal prenseslerini aratmayacak türdendi. Zaten evlilik öncesinde de evliliğinin ilk dönemlerinde de sürekli olarak geçmişi karşısına çıkarılan Sofia Hellqvist "hiçbir şeyden pişman olmadığını. Her şeyin kendi tercihi olduğunu ve yine olsa yine aynısını yapacağını" söyleyerek eleştirilere yanıt verdi.

Ama nişan açıklandıktan sonra Sofia Hellqvist, gelin gideceği aileye uygun giyinip öyle davranmaya başladı.

Prens Carl Philip ile Sofia Hellqvist, 2015 yılında, çoğu Avrupa kraliyet ailelerinden oluşan 550 konuk önünde evlendiler.

Şimdi Sofia ile Carl Philip, üç erkek ve bir kız çocuklarıyla mutlu ve halk tarafından da kabul gören bir hayat sürüyor.





Aradan geçen yıllara rağmen Carl Philip hala karısına bakarken ona ne kadar aşık olduğu gözlerinden belli oluyor. Tıpkı evlendikleri gün olduğu gibi.