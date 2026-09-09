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Sadece babadan değil, atadan torpilli... Sınava girmeden üniversiteli oldu.. 'Onun bu okula gelmesi rahatsız edici'

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#Prenses Leonor#İspanyol Kraliyet Ailesi#Kral Felipe
Sadece babadan değil, atadan torpilli... Sınava girmeden üniversiteli oldu.. Onun bu okula gelmesi rahatsız edici
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 11:39

Özellikle son dönemde dünyanın en çok ilgi gören isimlerinden biri Prenses Leonor… Yani İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızı, geleceğin İspanya kraliçesi...

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Henüz 20 yaşındaki Leonor'un son üç yıldır bu kadar çok meraklı bakışı üzerinde toplamasının bir nedeni de gördüğü askeri eğitim...

Kara kuvvetlerinde başladığı eğitimini önce deniz son olarak da hava kuvvetlerinde tamamladı Leonor.

Arazide yerlerde süründü, karavanaya kaşık salladı...Sonra eğitim gemisiyle altı ay boyunca açık denizlere çıktı.

Sadece babadan değil, atadan torpilli... Sınava girmeden üniversiteli oldu.. Onun bu okula gelmesi rahatsız edici
Son olarak da paraşütle atlamayı ve solo uçak kullanmayı öğrendi.

Hatta bu sayede "İspanyol kraliyet ailesinin yalnız başına uçak kullanan ilk kadın üyesi" olarak adını tarihe bile yazdırdı.

Böyle böyle üç yıl geçirdi Leonor.

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Sadece babadan değil, atadan torpilli... Sınava girmeden üniversiteli oldu.. Onun bu okula gelmesi rahatsız edici
ARTIK ÜNİVERSİTELİ OLDU
Önceki ay da bütün bu askeri eğitimlerini tamamladı ve hayatında yeni bir sayfa açtı... Prenses Leonor, artık Madrid'in hemen dışındaki Getafe'de bulunan Carlos 3 Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler ve Hukuk eğitimi görecek.

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Genç prenses, yeni hayatına ilk adımını da dün attı. Okul açılışıyla birlikte Leonor için de eğitim yılı başlamış oldu.

Sadece babadan değil, atadan torpilli... Sınava girmeden üniversiteli oldu.. Onun bu okula gelmesi rahatsız edici
Atalarının adını taşıyan üniversitede göreceği eğitimin ilk günü için Leonor, bütün yaşıtları gibi bir kot pantolon, beyaz bir gömlek ve spor ayakkabılar giydi.

Uzun saçlarını ören Leonor, her ne kadar sıradan bir öğrenci gibi davranmaya çalışsa da okulun açılış günü özel bir ilgi gördü.

Doğrusu Leonor da bu ilgiye samimi bir şekilde karşılık verdi...

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Sadece babadan değil, atadan torpilli... Sınava girmeden üniversiteli oldu.. Onun bu okula gelmesi rahatsız edici
BAZI ÖĞRENCİLER CAN SIKICI BULDU
Okulun yöneticileri, kraliyet ailesinin bir üyesi hatta geleceğin kraliçesi olması nedeniyle Leonor'un herhangi bir ayrıcalık görmeyeceğini söylese de durum tam olarak öyle değil.

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Okulun ilk günü her ne kadar Leonor sıradan bir öğrenci gibi giyinip okula gitse de ona yönelen ilgi, gazeteciler, Prenses'i görüntülemeye çalışan medya mensupları bambaşka bir görüntü çizdi.

Leonor da kendisine yönelik bu ilgiye gülümseyip el sallayarak yanıt verdi. Bu arada okuldaki diğer öğrenciler de Prenses'in aralarına katılmasını farklı şekillerde yorumladı.

Sadece babadan değil, atadan torpilli... Sınava girmeden üniversiteli oldu.. Onun bu okula gelmesi rahatsız edici
Carlos 3 Üniversitesi öğrencilerinin bazıları da Leonor'un kendileriyle aynı okula gitmesinden memnun.

Ama onun kraliyet ailesi üyesi olmasını "can sıkıcı" bulanlar da var.

Bunlardan biri bu konudaki fikrini "Gerçek şu ki onun kraliyet ailesinden gelmesi biraz can sıkıcı. Çünkü o sıradan bir öğrenci değil, Asturias Prensesi" diye anlattı.

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OKULA SINAVSIZ GİRDİ
Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım...

Prenses Leonor, okuluna, İspanya çapında düzenlenen üniversite sınavına girmesine gerek kalmadan, erken kabul programı sayesinde kabul edildi.

Bu prosedür, yurt dışında eğitim gören öğrenciler için uygulanıyor.

Sadece babadan değil, atadan torpilli... Sınava girmeden üniversiteli oldu.. Onun bu okula gelmesi rahatsız edici
Leonor da askeri eğitimden önce Galler'deki ünlü UWC Atlantic College'dan diploma aldı. Bu sayede de İspanya'da yapılan üniversite sınavına girmesine gerek kalmadı.

Madrid 3. Carlos Üniversitesi'nin değerlendirme komitesi, Leonor'un önceki akademik sonuçlarına yani aldığı notlara bakarak okula kabul edilmesini kararlaştırdı.

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OKULUN ÖNÜNDEKİ OTOBÜS DURAĞINA TAHT KURDULAR
Diğer yandan Leonor'un okuyacağı Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi'nin hemen yanında bulunan bir otobüs durağına yapılan "makyaj da" geçen haftadan beri sosyal medyanın gündeminde.

Öyle ki o otobüs durağını görenlerin tam anlamıyla dili tutuldu.

Sadece babadan değil, atadan torpilli... Sınava girmeden üniversiteli oldu.. Onun bu okula gelmesi rahatsız edici
Carlos 3 Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi'nin önünde yıllardır var olan bir otobüs durağı, animasyon filmlerinden fırlamış gibi bir görüntüye büründü.

Otobüs durağının üst kısmına altın rengi büyük bir taç figürü yanına da dört tane küçük taç figürü yerleştirildi.

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BAZILARINA KOMİK GELDİ
Durağın tam ortasında ise bir tahtı andıran geniş ve siyah bir koltuk yer alıyor. Hatta yolcuların otobüse binmeden ya da indikten sonra kendilerini kontrol edebilmesi için durağın dış kısmına bir de boy aynası konuldu.

Ama bu kadar değil. Durakta aynı zamanda bir de "Üniversiteye hoş geldin Prenses" yazısı yer alıyor.

İşte bu otobüs durağı da hem halk arasında hem de sosyal medyada farklı görüşlere neden oldu.

Sadece babadan değil, atadan torpilli... Sınava girmeden üniversiteli oldu.. Onun bu okula gelmesi rahatsız edici
Bazıları Prenses Leonor'a gösterilen bu sevgiyi olumlu karşılarken bazıları da bu olup biteni "Komik ve abartılı" buldu.

Bu durağı bir tasarım şirketinin yaptırdığını da hemen hatırlatalım.

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#Prenses Leonor#İspanyol Kraliyet Ailesi#Kral Felipe

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