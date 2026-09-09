Sadece babadan değil, atadan torpilli... Sınava girmeden üniversiteli oldu.. 'Onun bu okula gelmesi rahatsız edici'

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Henüz 20 yaşındaki Leonor'un son üç yıldır bu kadar çok meraklı bakışı üzerinde toplamasının bir nedeni de gördüğü askeri eğitim...
Kara kuvvetlerinde başladığı eğitimini önce deniz son olarak da hava kuvvetlerinde tamamladı Leonor.
Arazide yerlerde süründü, karavanaya kaşık salladı...Sonra eğitim gemisiyle altı ay boyunca açık denizlere çıktı.
Hatta bu sayede "İspanyol kraliyet ailesinin yalnız başına uçak kullanan ilk kadın üyesi" olarak adını tarihe bile yazdırdı.
Böyle böyle üç yıl geçirdi Leonor.
Genç prenses, yeni hayatına ilk adımını da dün attı. Okul açılışıyla birlikte Leonor için de eğitim yılı başlamış oldu.
Uzun saçlarını ören Leonor, her ne kadar sıradan bir öğrenci gibi davranmaya çalışsa da okulun açılış günü özel bir ilgi gördü.
Doğrusu Leonor da bu ilgiye samimi bir şekilde karşılık verdi...
Okulun ilk günü her ne kadar Leonor sıradan bir öğrenci gibi giyinip okula gitse de ona yönelen ilgi, gazeteciler, Prenses'i görüntülemeye çalışan medya mensupları bambaşka bir görüntü çizdi.
Leonor da kendisine yönelik bu ilgiye gülümseyip el sallayarak yanıt verdi. Bu arada okuldaki diğer öğrenciler de Prenses'in aralarına katılmasını farklı şekillerde yorumladı.
Ama onun kraliyet ailesi üyesi olmasını "can sıkıcı" bulanlar da var.
Bunlardan biri bu konudaki fikrini "Gerçek şu ki onun kraliyet ailesinden gelmesi biraz can sıkıcı. Çünkü o sıradan bir öğrenci değil, Asturias Prensesi" diye anlattı.
Prenses Leonor, okuluna, İspanya çapında düzenlenen üniversite sınavına girmesine gerek kalmadan, erken kabul programı sayesinde kabul edildi.
Bu prosedür, yurt dışında eğitim gören öğrenciler için uygulanıyor.
Madrid 3. Carlos Üniversitesi'nin değerlendirme komitesi, Leonor'un önceki akademik sonuçlarına yani aldığı notlara bakarak okula kabul edilmesini kararlaştırdı.
Öyle ki o otobüs durağını görenlerin tam anlamıyla dili tutuldu.
Otobüs durağının üst kısmına altın rengi büyük bir taç figürü yanına da dört tane küçük taç figürü yerleştirildi.
Ama bu kadar değil. Durakta aynı zamanda bir de "Üniversiteye hoş geldin Prenses" yazısı yer alıyor.
İşte bu otobüs durağı da hem halk arasında hem de sosyal medyada farklı görüşlere neden oldu.
Bu durağı bir tasarım şirketinin yaptırdığını da hemen hatırlatalım.