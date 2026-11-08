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Babasından tam destek

Güncelleme Tarihi:

#Edis#Harbiye Konseri#Sanatçı
Babasından tam destek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 11:22

Edis önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda bu sezon altıncı kez sahneye çıktı.

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Yoğun ilgi gören konser, kapalı gişe gerçekleşirken sanatçı sezonun son Harbiye performansını da tamamladı.

Altıncı kez kapalı gişe konser verdiğini hatırlatan Edis, “Bu sene altıncı sold out Harbiye’miz. Sizler sayesinde bu sene çok yoğun geçti” dedi.

Babasından tam destek

Edis’i bu özel gecede babası Ayhan Görgülü de yalnız bırakmadı. Oğlunun performansını kulisten takip eden Görgülü, konser boyunca desteğini sürdürdü. Konserin ilerleyen dakikalarında seyircilere seslenen Edis, “Keyfinize bakın, dans edin, eğlenin, koşun” dedi.

Babasından tam destek

 

 

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#Edis#Harbiye Konseri#Sanatçı

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