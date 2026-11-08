Babasından tam destek

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Yoğun ilgi gören konser, kapalı gişe gerçekleşirken sanatçı sezonun son Harbiye performansını da tamamladı.

Altıncı kez kapalı gişe konser verdiğini hatırlatan Edis, “Bu sene altıncı sold out Harbiye’miz. Sizler sayesinde bu sene çok yoğun geçti” dedi.

Edis’i bu özel gecede babası Ayhan Görgülü de yalnız bırakmadı. Oğlunun performansını kulisten takip eden Görgülü, konser boyunca desteğini sürdürdü. Konserin ilerleyen dakikalarında seyircilere seslenen Edis, “Keyfinize bakın, dans edin, eğlenin, koşun” dedi.