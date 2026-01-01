BabasÄ±ndan kalan bÃ¼yÃ¼k miras saadet getirmedi... Bir de Ã¼stÃ¼ne niÅŸan attÄ±...Huzurun peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼, kendini yollara vurdu

Haberin DevamÄ±

Geride kalan 365 gÃ¼n iÃ§inde rahat bir nefes alamayanlar arasÄ±nda biri var ki aslÄ±nda onun derdi bunlarÄ±n hiÃ§biri deÄŸil...

Onun baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tan ve canÄ±nÄ± sÄ±kan, Ã¼nlÃ¼ babasÄ±ndan kalan bÃ¼yÃ¼k miras... Sonra bin bir umutla niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± sevgilisinden ayrÄ±lmasÄ±...

2025'i bu tÃ¼rden zorluklarla geÃ§iren bu kiÅŸi, sonunda her ÅŸeyden biraz da olsa uzaklaÅŸabilmek iÃ§in kelimenin tam anlamÄ±yla kendini 'daÄŸlara vurdu' ve huzur yolculuÄŸuna Ã§Ä±ktÄ±.

O anlarda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

'POP MÃœZÄ°ÄžÄ°N KRALI'NDAN KALAN BÃœYÃœK MÄ°RAS ONA MUTLULUK GETÄ°RMEDÄ°

Bu hikayesini anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kiÅŸi Paris Jackson... Yani 'pop mÃ¼ziÄŸin kralÄ±' olarak anÄ±lan ve genÃ§ yaÅŸÄ±nda hayata veda eden Michael Jackson'Ä±n kÄ±zÄ±.

27 yaÅŸÄ±ndaki Paris iÃ§in hayat 2025 yÄ±lÄ±nda Ã§ok da huzurlu geÃ§medi. En Ã§ok uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± nokta ise babasÄ± Michael Jackson'dan kalan bÃ¼yÃ¼k mirasla ilgiliydi.

Bu arada yeri gelmiÅŸken sÃ¶z konusu mirasÄ±n 464 milyon dolar olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

Jackson, avukatlarÄ±nÄ±n bu mirasÄ± yeteri kadar iyi deÄŸerlendirmediÄŸini ve paranÄ±n baÅŸkasÄ±nÄ±n cebine gittiÄŸini ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼ yÄ±lÄ±n son dÃ¶nemlerinde.

Bu yÃ¼zden yeni bir dava aÃ§an Paris Jackson, yÄ±l iÃ§inde niÅŸanlÄ±sÄ± Justin Long'dan da ayrÄ±ldÄ±.





DOÄžANIN KOLLARINDA HUZUR BULMAYA Ã‡ALIÅžTI

Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hisseden genÃ§ kadÄ±n, yeni yÄ±la her ÅŸeyin uzaÄŸÄ±nda daÄŸlarda, doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda girdi. Bu ÅŸekilde biraz huzur bulmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

O anlarÄ± da sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ± takipÃ§ileriyle.

Paris Jackson, yanÄ±na kÃ¶peÄŸini de alarak Arizona'daki Sedona bÃ¶lgesine "kapaÄŸÄ± attÄ±." DoÄŸal gÃ¼zelliklerle dolu patikalarda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±, gÃ¼n batÄ±mlarÄ±nÄ± izledi...

Ona bu huzur yolculuÄŸunda yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ± da eÅŸlik etti.

YaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlara bakÄ±lÄ±rsa Paris Jackson, Sedona'da limpia adÄ± verilen ve Latin Amerika'da sÄ±k sÄ±k yapÄ±lan enerji temizleme ritÃ¼elini de gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Paris Jackson'a huzur yolculuÄŸunda yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ± ve yanÄ±ndan hiÃ§ ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± kÃ¶peÄŸi de katÄ±ldÄ±.





GenÃ§ kÄ±z daÄŸlarda, kayalarda dolaÅŸÄ±p 2025'in sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± unutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.





GEÃ‡EN YIL ZOR ZAMANLAR GEÃ‡Ä°RDÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸta babasÄ±nÄ± kaybeden Paris'in geÃ§en yÄ±l yaÅŸadÄ±klarÄ± hayatÄ±nÄ± gerÃ§ekten de zorlaÅŸtÄ±racak tÃ¼rden.

GenÃ§ kÄ±z, yÄ±lÄ±n son yarÄ±sÄ±nda babasÄ±nÄ±n mirasÄ±nÄ± idare eden avukatlarÄ±na karÅŸÄ± bir dava aÃ§tÄ±.

Paris Jackson'Ä±n dava dosyasÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda kendisi ve kardeÅŸlerine dÃ¶rt yÄ±l gecikmeyle mirastan pay verildi. GenÃ§ kadÄ±n bu duruma itiraz etti.

Jackson'Ä±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Branca ve McClain'in yÃ¶netiminde olan mirasta yÃ¼ksek miktarda bir para yatÄ±rÄ±msÄ±z olarak bir kenarda bÄ±rakÄ±ldÄ±.

AVUKATLARINI SUÃ‡LAYIP DAVA AÃ‡TI

Paris'in sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸi bu para 464 milyon dolar. Bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir miktarÄ±n yatÄ±rÄ±msÄ±z olarak tutulmasÄ± ise kendisine ve iki erkek kardeÅŸine maddi olarak zarar getiriyor.

DiÄŸer yandan John Branca ile John McClain'e yakÄ±n bir kaynak ise Paris Jackson'Ä±n bu iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±. Sorunun, Paris Jackson'Ä±n avukatlarÄ±nÄ±n hatasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Michael Jackson hayata veda ettiÄŸinde mirasÄ±nÄ±n Ã¼zerinde 500 milyon dolarlÄ±k bir borÃ§ vardÄ±.

Dava dilekÃ§esinde, "Paris, mirasÄ±n John Branca'nÄ±n mirasÃ§Ä±larÄ±nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±na hizmet etmek ve babasÄ±nÄ±n mirasÄ±nÄ± kararlÄ±lÄ±kla korumak yerine, kendisini zenginleÅŸtirip yÃ¼celtmesinin bir aracÄ± haline gelmesinden giderek daha fazla endiÅŸe duyuyor" denildi.

Paris Jackson'Ä±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bu yeni davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± 2026 yÄ±lÄ±nÄ±n 13 Ocak gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼lecek.

BÄ°R DE NÄ°ÅžANDAN DÃ–NDÃœ

Bu arada Paris, geÃ§en yÄ±l uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Justin Long ile niÅŸanlanmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat onunla muradÄ±na eremeden yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Bu durum da genÃ§ kÄ±zÄ±n psikolojik olarak yÄ±pranmasÄ±na neden oldu.

Ã‡Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bu yeni yÄ±l yolculuÄŸu sÄ±rasÄ±nda da karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± bu durumdan uzaklaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Â 11 YAÅžINDAYKEN BABASINI KAYBETTÄ°

Michael Jackson'Ä±n tek kÄ±zÄ± olan Paris, babasÄ± Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde sadece 11 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. O gÃ¼ne kadar kimselerin doÄŸru dÃ¼rÃ¼st yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmediÄŸi genÃ§ kÄ±z, ondan sonra kendine gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bir kariyer yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ki tane erkek kardeÅŸi olan Paris Jackson, babasÄ± Michael'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun da kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ yetiÅŸmesi izin elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti Naomi Campbell'Ä±n sunduÄŸu programa konuk olduÄŸunda.

AyrÄ±ca babasÄ±nÄ±n kendilerine sadece dÃ¼nyanÄ±n iyi hallerini deÄŸil acÄ±lÄ± yÃ¼zÃ¼nÃ¼ de gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Bu yÃ¼zden de yoksul Ã¼lkelere seyahatler yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°KÄ° TANE DE ERKEK KARDEÅžÄ° VAR

Paris Jackson, mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± Michael Jackson ile eski eÅŸi Debbie Row'un kÄ±zÄ±. Pop mÃ¼ziÄŸinin kralÄ±nÄ±n Paris dÄ±ÅŸÄ±nda ondan bÃ¼yÃ¼k bir oÄŸlu ile bir de kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu bulunuyor. BabalarÄ± Michael, hayatta olduÄŸu sÃ¼rece Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun yÃ¼zÃ¼nÃ¼ dÃ¼nyaya gÃ¶stermemiÅŸ, hep maskelerin ardÄ±na saklamÄ±ÅŸtÄ±.

