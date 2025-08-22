×
Babasından bile büyük kocası ona hayatını yaşatıyor... Onun yanında her gün bir başka çiçek açıyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2025 15:43

Aşk söz konusu olduğunda yaşın ne önemi var ki! İki insan gerçekten birbirine gönül verdiğinde önlerinde hiçbir engel duramıyor... İşte onların aşkı ve evliliği de bunlara bir örnek.

Genç kadın kendisinden 32 yaş büyük iş insanına aşık oldu...Elbette o iş insanı da ona. Hayatları boyunca aradıkları her şeyi birbirlerinde buldular. Sonunda genç kadının babasının itirazlarına rağmen gayet gösterişli bir şekilde evlendiler hatta... Şimdi de birlikte küçük kızlarını büyütüyorlar.

Başlarda sadece genç kadının babasının değil başkalarının da "yürümez bu iş" dediği evlilikleri gayet güzel gidiyor. Hatta şimdi birlikte çıktıkları tatilde kelimenin tam anlamıyla aşk gösterisi sergilediler.

HEP BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR
Bu aşkın kahramanları Lady Kitty Spencer ile Michael Lewis. 34 yaşındaki Kitty Spencer herkesin bildiği gibi İngiliz kraliyet ailesinin bahtsız gelini Diana'nın kardeşi Charles'ın kızı. Yani Diana'nın yeğeni.

66 yaşındaki Michael Lewis ise iş dünyasında tanınan bir isim. Çift bundan dört yıl önce evlendi. Gözlerden uzak bir şekilde dünyaya gelen kızları Athena'yı büyütüyorlar şimdi.

Kitty Spencer ile Michael Lewis, şu sıralar St.Tropez tatilinde. Çift dün de birlikte çıktıkları gezintide görüntülendi.

Lewis her zamanki gibi kapri pantolonu ve ve keten gömleğiyle yaz şıklığı sergiledi.

KITTY'NİN ANNESİ DE EŞLİK ETTİ
Kitty ise genellikle tercih ettiği çiçekli iki parça kıyafetiyle onun yanında yerini aldı.

Çifte, Kitty'nin annesi Victoria Aitken de eşlik etti.

Kitty ile Michael'ın aralarındaki 32 yıllık yaş farkına rağmen aşklarının hala tazeliğini koruduğu, görüldü. Çift, birbirlerinin elini neredeyse hiç bırakmadı.

Kitty ve kendisinden 32 yaş büyük kocasının elleri birbirlerinden hiç ayrılmadı. 

SOYLU VE ÜNLÜ BİR AİLEYE MENSUP
Adını model olarak duyuran Kitty Spencer aslında mesleğinden ve soylu ailesinden dolayı zaten göz önünde biriydi. Çocukluğu ve ilk gençliği bu şekilde geçti.

Fakat onun bu kadar çok konuşulmasının son yıllardaki en önemli nedeni 66 yaşındaki Güney Afrikalı iş insanı Michael Lewis ile yaptığı evlilik oldu.

Gittiği her ortamda güzelliğiyle dikkat çeken Kitty, 2021 yılında gayet gösterişli bir törende evlenmişti. Fakat o törende çok büyük bir eksik vardı. Çünkü babası Charles Spencer, düğüne katılmamıştı.

O dönemde konuşulanlara göre babası Charles, kızının kendisinden bile daha yaşlı biriyle evlenmesinden çok hoşlanmadı.

Bu yüzden de Kitty'nin bu mutlu gününde onun yanında yer almadı. Yeri gelmişken hemen hatırlatalım, Kitty'nin kocası Michael, babası Charles'tan altı yaş daha büyük. 

BABASI DÜĞÜNÜNE BİLE GİTMEDİ
Kitty Spencer her ne kadar babası istemese de Michael Lewis ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Kitty, anne olduğunu da geçen yıl İngiltere'de kutlanan Anneler Günü kapsamında sosyal medya sayfasından duyurdu.

Anneler Günü şerefine bebeğiyle çekilen bir videosunu Instagram sayfasında paylaştı Kitty Spencer. Cinsiyetini ve adını açıklamadığı bebeği için "Küçüğüm, senin annen olmak benim hayatımın neşesi" diye yazdı

Bebeğine "Seni koşulsuzca seviyorum" diye de seslendi ardından. Ardından da herkesin Anneler Günü'nü kutladı.

Kitty Spencer'ın bu paylaşımı, o dönemde onu sadece magazin basınından ve sosyal medyadan takip edenler için büyük bir sürpriz oldu. Çünkü Lady Spencer hamile olduğunu bile kamuoyundan gizlemişti.

Çift şimdi el ele kızlarını büyütüyor.

Kitty ile kendisinden 32 yaş büyük olan Michael Lewis, İtalya'da Frascati'de bulunan Villa Aldo Brandi'de hayatlarını birleştirdi. Lady Diana öldüğünde henüz 6 yaşında olan Kitty Spencer'ın babası Charles ile annesi Victoria Aitken 1989'da evlenip 1997'de boşandı.

