Babasına inat yaşlı ve zengin sevgilisiyle evlenmişti: Gizlice doğurduğu kızını gözlerden uzak büyütüyor

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Bazıları da ünlü olmanın bir bedeli olarak kimi gelişmeleri kamuoyuna duyursa da kimi zaman da saklanır. Tıpkı çok ünlü bir insanın yeğeni olan bu genç kadın gibi...

Babasından bile daha büyük zengin iş insanıyla evlenirken gizlenme gereği duymadı bu ünlü kadın. Ama ardından uzun süren bir sessizliğe büründü. Bu yılın mart ayında bir gün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Kucağında herkesten gizli doğurduğu kızı vardı... Bir başka deyişle gösterişli bir şekilde evlenen o ünlü gizlice anne olmuştu.

Şimdi epey büyüyen ve yürümeye başlayan kızıyla birlikte tatile çıktı. Bu kez kendi isteğiyle orada çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Tabii ki küçük kızının yüzünü kimselere göstermedi.

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KIZININ YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ

Bu sözünü ettiğimiz yarı gizemli ünlü neredeyse 30 yıldır hayatta olmasa da gündemdeki yerini hala koruyan Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer. 36 yaşında sırrı hala çözülemeyen bir trafik kazasında hayata veda eden Diana'nın erkek kardeşi Charles Spencer'ın en ünlü kızı olan 33 yaşındaki Kitty, 2021 yılında kendisinden 36 yaş büyük iş insanı Michael Lewis ile evlendi.

Kendi babası Charles'tan bile daha yaşlı olan kocasıyla başladığı yeni hayatını da gerekmedikçe gözler önüne çıkarmadı Kitty Spencer.

Zaten düğünün ardından uzun süre sessizliğini korudu. Sonra bu yıl Anneler Günü'nde yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini ilan etti.

ANNESİ GİBİ SARI SAÇLI

Kitty Spencer, Athena adını verdiği kızı ve kocasıyla şu sıralarda Monako'da yeni yıl tatilinde. Bir dönem modellik de yapan Kitty Spencer o tatilde çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa bir süre önce anne olma mutluluğunu yaşayan genç kadın, kızı Athena'nın yüzünü sosyal medya takipçilerine göstermedi. Ama paylaşılan fotoğraflardan göründüğü kadarıyla küçük Athena annesi gibi sarışın.

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Kitty Spencer'ın paylaşımlarında dikkat çeken başka bir ayrıntı da Athena'nın fotoğraflarında, üzerinde görünen palto ile ayağındaki ayakkabıların bir zamanlar Prens William ile Kate Middleton'ın kızı Charlotte'un giydikleriyle neredeyse aynı olması.

Kitty Spencer'ın gizlice dünyaya getirdiği kızı Athena tıpkı annesi gibi sarı saçlı.





Küçük kız annesi tarafından gayet şık giydirilmişti.





Athena'nın üzerindeki palto ve giydiği ayakkabılar, Kate Middleton ile Prens Wlliam'ın kızı Charlotte'un küçüklük kıyafetlerine çok benziyordu.

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BABASINA KARŞI GELİP EVLENDİ

Kitty Spencer aslında iş insanı Michael Lewis ile evlenirken babası Charles Spencer'a da karşı gelmişti. Kendisinden bile büyük Lewis ile evlenmesini istemeyen Charles, bu yüzden kızının düğününe bile gitmedi.

Ama görünüşe göre bu durum Kitty'nin mutlu evliliğini etkilemedi. Genç kadın İngiltere'de Anneler Günü'nün kutlandığı mart ayında anne olduğunu ilk kez kamuoyuna duyurdu.

Anneler Günü şerefine bebeğiyle çekilen bir videosunu Instagram sayfasında paylaştı Kitty Spencer. Cinsiyetini ve adını açıklamadığı bebeği için "Küçüğüm, senin annen olmak benim hayatımın neşesi" diye yazdı.

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Bebeğine "Seni koşulsuzca seviyorum" diye de seslendi ardından. Ardından da herkesin Anneler Günü'nü kutladı.

Kitty Spencer'ın bu paylaşımı onu sadece magazin basınından ve sosyal medyadan takip edenler için büyük bir sürpriz oldu. Çünkü Lady Spencer hamile olduğunu bile kamuoyundan gizlemişti.

KUZENİ WILLIAM'IN DÜĞÜNÜNDE GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Halası Diana'nın Prens Charles ile hayatını birleştirdiği törende daha dünyaya bile gelmemiş olan Kitty, kuzeni Prens William ile Kate Middleton'ın düğününde güzelliğiyle bütün dikkatleri üzerine çekmişti.

Herkes "Kim bu kız?" diye birbirine sorunca da o güne kadar varlığından haberdar olmayanlar bile onu tanıdı. O törende bakışlar üzerinde toplayan tek kişi Kitty değildi.

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İkiz kız kardeşleri de en az kendisi kadar gündeme oturdu. Ardından diğer kuzeni Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününde tüllü yeşil şapkasıyla yine objektiflerin odağında yer aldı.

Aynı durum diğer kuzeni Harry'nin Meghan Markle ile evlendiği törende de gerçekleşti. Ama o zamana kadar bütün dünya Kitty'yi tanımıştı zaten!

Kitty, 2018'de kuzeni Prens Harry'nin Meghan Markle ile evlendiği düğünde de güzelliğiyle dikkat çekti.





SONRA O DA GELİN OLDU

Sonra aradan yıllar geçti, Kitty'nin kendi düğününün vakti geldi. 2021 yılında Michael Lewis ile çeşit çeşit gelinlikler ve kıyafetler giydiği, tabii ki yine magazin basınının manşetlerine çıkan bir törenle evlendi.

Onun düğününün bu kadar ilgi çekmesinin bir nedeni elbette sahip olduğu şöhretti. Aynı zamanda bir model olan Kitty Spencer, zaten kendi başına ilgi çeken biriydi.

Buna bir de aristokrat ailesinin kimliği, özellikle de halası Diana eklenince zaten bu ilgi ikiye katlanacaktı.

Fakat... Bir başka ayrıntı daha vardı Kitty Spencer'ın düğününün bu kadar merak uyandırmasının. Evlendiği kişi yani Michael Lewis, yaşça kendisinden çok büyüktü. Hatta durumu şöyle özetleyelim, Michael Lewis, Kitty'nin babası Charles'tan bile 6 yaş daha büyüktü. İşin bu kısmı böyle.

ROMANTİK DÜĞÜN

Kitty ile kendisinden 32 yaş büyük olan Michael Lewis, İtalya'da Frascati'de bulunan Villa Aldo Brandi'de hayatlarını birleştirdi.

Babası Kont Charles Spencer düğüne katılmadı. Bununla ilgili olarak çeşitli spekülasyonlar da yapıldı.

Her ne kadar babası yanında olmasa da Kitty'nin erkek kardeşleri Louis ve Samuel oradaydı. Kız kardeşleri Amelia ve Eliza da Kitty'yi bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Zaten gelin damada doğru, iki erkek kardeşinin koluna girerek yürüdü.

Kitty'nin düğününde eksikliği hissedilen başkaları da vardı. Her ikisinin de evlilik törenine katıldığı, halasının çocukları Prens William ile Prens Harry'nin de esamesi okunmuyordu törende.

ANNE VE BABASI BOŞANDI

Lady Diana öldüğünde henüz 6 yaşında olan Kitty Spencer'ın babası Charles ile annesi Victoria Aitken 1989'da evlenip 1997'de boşandı.

Kitty, kendisinden 32 yaş büyük Güney Afrikalı milyarder Michael Lewis ile evlenmeden önce gayrimenkul yatırımcısı İtalyan iş adamı Kont Niccolò Barattieri di San Pietro ile aşk yaşıyordu. Moda tasarımcısı ve model olan Kitty, bir dönem sürekli kilo alıp vermesiyle konuşuluyordu.