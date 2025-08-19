Ünlü iş insanı kızını gelinlikle görünce ağladı... Küsleri barıştıran düğün

Haberin Devamı

İşte bu genç kadın, geçtiğimiz hafta sonu hayatını bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle birleştirdi. O gösterişli düğün, hem küs olan amcasıyla babasının barışmasını sağladı hem de onun hayatında unutulmaz bir iz bıraktı.

Üstelik babasının gözyaşlarıyla.

KIZINI GELİNLİKLE İLK KEZ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu anlattığımız gelin, bir dönemin futbol yıldızı Gary Lineker'ın erkek kardeşi Wayne'in kızı Tia Lineker. Ya da evlendikten sonraki adıyla Tia Agombar.

26 yaşındaki Tia, geçen hafta bir süredir birlikte olduğu futbolcu Harry Agombar ile hayatını birleştirdi. Çift, düğün için İspanya'nın Mallorca adasını seçti.

Elbette her düğünde olduğu gibi Tia ile Harry'nin düğününde de hem mutlu hem de göz yaşartan duygusal anlar yaşandı.

BABASININ GÖZYAŞLARINI SİLDİ AMA O DA AĞLAMAKLI OLDU

İşte bunlardan birini de Tia Lineker Agombar, sosyal medyadan paylaştı. Genç kızın paylaşımına bakılırsa Wayne Lineker, Tia'yı damada teslim etmek üzere onu almak için yanına gitti.

Kızını o zamana kadar hiç gelinliğiyle görmemişti.

Gelinliğini giymiş; makyajı yapılıp duvağı başına yerleştirilmiş kızını karşısında görünce Wayne Lineker bir anda gözyaşlarını tutamadı. Bu durumu da kızından saklayamadı elbette.

Tia da hemen babasının gözyaşlarını silip ona sarıldı ve yanağına öpücükler kondurdu. Ama kendisi de gözlerinin dolmasını engelleyemedi.

'HAYATIMDA HİÇ BU KADAR GÜZEL GELİN GÖRMEMİŞTİM'

Genç gelin o anlarda çekilen videoyu da "Düğün günümün en özel anlarından biri. Birlikte yürümeden önce babamın beni gelinlikle gördüğü ilk an" notuyla paylaştı.

Bu duygusal anın sonrasında Wayne ve Tia Lineker toparlandı. Wayne, kızını 33 yaşındaki damadına teslim etmek üzere koluna takıp yola çıktı.

63 yaşındaki Wayne Lineker da kızının paylaşımına "O ana kadar imkansız kelimesine asla inanmazdım. Ama o anda ağlamamak imkansızdı. Hiç bu kadar güzel bir gelin görmemiştim" yorumunu yaptı. Kızıyla büyük gurur duyduğunu da satırlarına ekledi.

KÜS KARDEŞLERİN ARASI İYİCE ISINDI

Bu arada Tia ile Harry'nin düğünü, tam 17 yıldır küs olan babası Wayne ve amcası Gary Lineker'ın barışmasına da vesile oldu.

Gary, yaptığı açıklamada 17 yıllık küskünlüğünü artık bir kenara bıraktıklarını belirtti.

Wayne düğünde kardeşiyle çekilen bir fotoğrafı paylaşıp "Kızımın düğününde kardeşimi ve yeğenlerimi görmek harika" diye yazdı.

Bu arada iki kardeşin arasının, Wayne'in kardeşi Gary Lineker'ın karısı Danielle ile anlaşamaması üzerine başladığını da buraya not edelim.

Daha önce de Gary'nin oğlu Harry'nin geçtiğimiz haziran ayında Ibiza adasında yapılan düğününde iki kardeş ilk kez bir araya geldi. Wayne'in kızı Tia'nın düğünü de artık küskünlüğün tam olarak bitmesine sahne oldu.

Tia Lineker Agombar'ın sosyal medya paylaşımına göre düğün 20 Ağustos'ta Mallorca adasında gerçekleşti. Harry Agombar ile Tia hayatlarını resmen birleştirdi.





İş insanı Wayne Lineker, kızını damadına teslim ederken de gayet mutlu ve heyecanlıydı.

