Babası filmi oyuncuları kimdir? Babası filmi konusu nedir?

Babası filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında dizilerin ertelenmesinin ardından sevilen filmler televizyon ekranlarında daha sık yayınlanmaya başlandı. Oyuncu kadrosunda Burak Sarımola, Orçun Kaptan, Gayet Gürsel gibi isimlerin bulunduğu Babası filmin yönetmen koltuğunda Cem Tabak oturuyor. İşte Babası filmi oyuncuları ve konusu ile ilgili detaylar…

BABASI FİLMİ KONUSU

Ali Rıza ve Mine’nin evliliği 1 ay sürer. Devlerin aşkı büyük olmaz ama bu evlilikten bir çocukları olur. Ali Rıza iyilik adına bir adamı komaya soktuğu için hapse girince Mine, babası Sulhi’nin de gazı ile Ali Rıza’ya bir oğlu olduğunu söylemez. Ali Rıza yalnızdır, tutunacak dalı yoktur fakat kader Ali Rıza’yı tutar ve Ali Rıza 10 yıl sonra çıkınca sır gibi saklanan bir oğlu olduğunu öğrenir. Bu da yetmezmiş gibi Mine’nin Aksel adında bir kocası olduğunu öğrenir, bu da yetmezmiş gibi öz çocuğu Çağatay’ın bu adama baba dediğini öğrenir. Her şeyi öğrenen Ali Rıza, Çağatay’a gerçek babanın ne demek olduğunu öğretmeye karar verir. Ali Rıza’nın kendine has babalık dersleri tüm aksiyonuyla sürerken geçmişi de kötü bir sürpriz için git gide Ali Rıza’ya doğru yaklaşır…

BABASI FİLMİ OYUNCULARI

BURAK SARIMOLA

ORÇUN KAPTAN

GAYE GÜRSEL

ŞAMİL KAFKAS

TOYGAN AVANOĞLU