Babamın Penguenleri ne zaman çekildi? Babamın Penguenleri filmi konusu ve oyuncuları...

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Babamın Penguenleri, televizyonda tekrar izleyici karşısına çıkıyor. 2011 yılında vizyona giren yapım, komedi türünde. Ekran başındakilere keyifli dakikalar yaşatacak film, Mr. Popper'ın oğlu Tom Popper'ın hayatı hediye olarak gönderilen penguenlerle değişen hayatını konu ediniyor. İşte film hakkında merak edilenler...

BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİ KONUSU

Eşinden boşandıktan sonra hayatına son derece rutin bir şekilde devam eden iş adamı Tom Popper'in hayatı, babasından kendisine miras kalan altı penguenle değişir. Önce penguenleri bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenlere bayılınca, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir. Tom Popper aynı zamanda eski bir lokantayı satın alıp yenileme planları yapmaktadır. Lokantanın eski sahibi ise mekanı değerli olduğunu düşündüğü birine vermek istemektedir. Bu sırada etrafında penguenlerle yaşamaya başlayan Popper, çocuklarına daha yakın oldukça eski eşiyle de tekrar barışma noktasına gelmiştir ve bu düzeni bozmamak için uğraşırken işini kaybetmenin eşiğine gelir.

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BABAMIN PENGUENLERİ OYUNCULARI

Jim Carrey,

Carla Gugino,

Angela Lansbury,

Ophelia Lovibond