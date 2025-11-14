‘Babamın parasıyla ölene kadar yaşarım’ diyordu… Mahkemedeki miras kavgası kızıştı

Haberin Devamı

Michael Jackson'ın ikinci evliliğini yaptığı eski eşi Debbie Rowe'dan bir kızı ve bir oğlu, daha sonra da taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelen bir oğlu daha oldu.

Efsane şarkıcının soyunu devam ettiren üç çocuğu doğar doğmaz ünlenseler de Jackson hayattayken daha koruma altında, spot ışıklarından uzaktan bir hayatları vardı.

Babalarının ölümünün ardından daha çok görünür hale gelen üç çocuğu da farklı yollar yürüdü, ancak üç kardeşin yakınlıkları hep sürdü.

Bu üç kardeş içinde en çok öne çıkan ve ünlenen ise ünlü şarkıcının tek kızı Paris oldu.

Paris Jackson babasının Haziran 2009'daki ölümünden sonra, cenazesinde yaptığı konuşmayla tanınmış, ona "Doğduğumdan beri babam hayal edebileceğiniz en iyi babaydı. Ve onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum” diyerek veda etmişti.



O gün 11 yaşında olan Paris Jackson artık babasına erişemese de ünlüler dünyasının tanınmış bir yüzü. Paris Jackson modellik yapıyor ve babası gibi müzikle de uğraşıyor.

Paris Jackson son zamanlarda babasının geride bıraktığı büyük mirasla ilgili tartışmalarla ve davayla gündemde.

Birkaç yıl önce ses getiren bir konuma yaparak “Babamın parası bana ölene kadara yeter. Hiç çalışmasam da lüks bir hayat yaşarım” sözleriyle gündeme gelen Paris Jackson’ı bu konuda zor günler bekliyor olabilir…

Paris Jackson, babası Michael Jackson'ın mirasıyla ilgili açtığı davada büyük bir engele takılmış gibi görünüyor.

Efsane müzisyenin geride bıraktığı para ve mülkleri yöneten bir temsilci ekibi var. Çocukları da bu mirastan paylarını düzenli şekilde alıyorlar.



Ve böylece gerçekten de çalışmadan yaşayabilecekleri rahat bir hayatları var.

Ancak Paris Jackson bir süre önce bu ekibe dava açmış ve babasının mirasının iyi yönetilmediğini, gereksiz harcamalar yapıldığını söyleyerek şikayette bulunmuştu.

Ancak davaya bakam hakim eyalet yasalarını gerekçe göstererek 27 yaşındaki müzisyenin şikayetinin büyük bir kısmının iptaline karar verdi.

Paris Jackson’ın avukatları yeniden şikayette bulunacaklarını söyleyerek Vasiyetname uygulayıcıları ve avukatlarının sergilediği davranış biçimi önemli tehlike işaretleri uyandırıyor ve Paris, ailesinin adil bir şekilde muamele görmesini sağlamak için çalışmaya devam edecek. Yakında güncellenmiş bir dosya sunacağız” şeklinde bir açıklama yaptı.



Paris Jackson, babasının mirasını yöneten John Branca ve John McClain'in miras fonundan yaptıkları düzensiz ödemeler, aşırı prim ödemeleri ve yüksek avukatlık ücretleri konusunda kaygılandığını söyleyerek mahkemeye gitmişti.

Buna karşılık onlar da geçtiğimiz günlerde Paris Jackson’ın bugüne kadar babasının mirasından 65 milyon dolar ödeme aldığını, bu mirastan kimsenin bu kadar çok faydalanmadığını açıkladı.

Ve aslında Paris Jackson’ın bu şikayeti sadece para hırsı ve daha çok pay için yaptığını ima ettiler.

Efsane şarkıcının ölümünün ardından geride bıraktığı para ve mülkleri yönetmek için seçilen bu iki tecrübeli isim birçok borca rağmen yıllar içinde bu mirası artırıp toplamda 2 milyar dolar değere çıkardıklarını söylüyor.



Sadece Michael Jackson’a cinsel taciz suçlaması yapan iki isim Wade Robson ve James Safechuck bile ünlü şarkıcının mirasından 400 milyon dolar tazminat talep etmişti.