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Babamın Ceketi filmi nerede çekildi? Babamın Ceketi filmi oyuncuları ve konusu

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Babamın Ceketi filmi nerede çekildi Babamın Ceketi filmi oyuncuları ve konusu

Babamın Ceketi filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Babamın Ceketi filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. 2018 yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı oturuyor. Peki, Babamın Ceketi filmi nerede çekildi? İşte oyuncuları, konusu ve çekim yerleri

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Babamın Ceketi filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. Babamın Ceketi filmi oyuncuları arasında Müfit Can Saçıntı, Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Ayşen Gruda bulunuyor.

BABAMIN CEKETİ FİLMİ KONUSU

Ferhat, babası İbrahim tarafından bin bir emekle okutulmuş, sonunda eğitimini tamamlamasına rağmen henüz iş bulamamış bir gençtir. Sevgilisi Aslıhan'ın babası Hulusi, sağlık sorunlarından dolayı kızının bir an önce evlenmesinde ısrarcı olunca kız istemeye giderler. Ancak Hulusi, Ferhat'ın önce iş bulmasını ister. Bunun üzerine harıl harıl iş aramaya başlayan Ferhat, ne kadar uğraşsa da bir iş bulamaz. Babası da oğlu için iş aramaya başlasa da olumlu sonuç alamaz. Ferhat sonunda her şeyi göze alarak çok daha zor ve tehlikeli maceralara atılacaktır.

BABAMIN CEKETİ FİLMİ OYUNCULARI

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Babamın Ceketi filmi oyuncuları arasında Müfit Can Saçıntı, Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Ayşen Gruda yer alıyor.

BABAMIN CEKETİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Babamın Ceketi filmi İstanbul’un farklı semtlerinin yanı sıra Dalyan’da gerçekleştirildi.

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