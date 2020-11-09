MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBabam filmi oyuncuları kimdir, nerede çekildi? Babam filmi konusu
GeriTelevizyon Babam filmi oyuncuları kimdir, nerede çekildi? Babam filmi konusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 09.11.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

Babam filmi oyuncuları kimdir, nerede çekildi? Babam filmi konusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Babam filmi oyuncuları kimdir, nerede çekildi? Babam filmi konusu
Abone Olgoogle-news

Babam filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Bu filmlerden biri olan Babam’da Yusuf Tunalı’nın (Çetin Tekindor) batmakta olan sardalya konserve fabrikasını kurtarmaya çalışırken, karısının ölümüyle zihinsel engelli oğlu Arif’le (Berker Güven) baş başa kalması anlatılıyor. İşte Babam filmi oyuncuları ve nerede çekildiği hakkında bilgiler

Babam filmi bu akşam yeniden yayınlanacak. Babam filmi oyuncuları arasında Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Berker Güven, Erkan Kolçak Köstendil, Cezmi Baskın, Ebru Şahin gibi isimler bulunuyor. Filmde Berker Güven Arif karakterine hayat veriyor.

BABAM FİLMİ OYUNCULARI

Babam filmi oyuncuları arasında Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Berker Güven, Erkan Kolçak Köstendil, Cezmi Baskın, Ebru Şahin gibi isimler bulunuyor.

BABAM FİLMİ KONUSU

Yusuf Tunalı, sardalya konserve fabrikası sahibidir. Batmakta olan fabrikayı kurtarmaya çalışan Yusuf Tunalı, karısı vefat edince, zihinsel engelli oğlu Arif'le baş başa kalır. Oğlunu, engeli sebebiyle yıllardır kabullenememiş Yusuf için, bu durum büyük bir sınav olacaktır. Genç öğretmen Feride ise atanamadığı için Yusuf'un fabrikasında çalışmaya başlar. Arif, Feride'nin ilgisiyle kabuğundan çıktıkça, Yusuf'un da Arif'e olan bakışı değişir. Yusuf, Feride ve Arif'in yaşadıkları, çevrelerinde olup bitenler bu üç insanı birbirine daha da yakınlaştırır. Yusuf, içinde saklı olan iyi insanı Feride ve oğlu Arif'in etkisiyle gün yüzüne çıkarmaya başlar. Dertleri ve sorumlulukları Yusuf'un sürpriz kararlar almasına yol açar.

BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yusuf Tunalı’nın (Çetin Tekindor) batmakta olan sardalya konserve fabrikasını kurtarmaya çalışırken, karısının ölümüyle zihinsel engelli oğlu Arif’le (Berker Güven) baş başa kalmasını anlatan film Çanakkale Gelibolu’da çekildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle