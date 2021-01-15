Babam Çok Değişti son bölümde Mehmet Ali'nin lise yıllığı ortalığı karıştırdı... İşte Babam Çok Değişti 2. bölümde yaşananlar

Babam Çok Değişti 2. bölümü ile 14 Ocak Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında diziseverler ile buluştu. Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Babam Çok Değişti'de bu hafta Aslı'nın taşınmaya karar vermesi ve Mehmet Ali'nin annesi Arife’ye türlü yalanlarla taşınmayacaklarını söylemesi keyifli anları ekranlara getirdi. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Babam Çok Değişti 2. son bölümü full HD ve kesintisiz izleyebilirsiniz.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet Ali, Deniz’den kurtulduğunu zannetse de Deniz ve Aslı daha da yakınlaşmıştır.

Babam Çok Değişti’nin yeni bölümümün özeti ise şöyle; Aslı taşınmayı kafasına koymuş, yeni evi bulmuş hatta evdeki eşyaları toplamaya başlamıştır. Fakat Mehmet Ali, annesi Arife’ye taşınacakları gerçeğini henüz söylememiştir. Arife’ye türlü yalanlarla taşınmayacaklarını söyleyen Mehmet Ali zor anlar yaşarken, Arife taşınacakları gerçeğini öğrenir. Arife’nin tepkisi merak konusuyken, Mehmet Ali’nin ilk aşkı Deniz tekrardan eve gelir.

Mehmet Ali, Deniz’den kurtulduğunu zannetse de Deniz ve Aslı daha da yakınlaşmıştır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Aslı, Mehmet Ali’nin yıllığını bulur ve okumak ister. Evde ortalık karışmışken, Oğulcan’ın eve getirdiği hamster her şeyin daha da arapsaçına dönmesine neden olur.

DİZİNİN KONUSU

Mehmet Ali Pamuk, evli ve üç çocuklu, İstanbul Anadolu Yakası’nda, mahalle arasında özel halk sağlığı kliniği sahibi, idealist bir hekim ve daha da idealist bir aile babasıdır. Mehmet Ali, tıp fakültesinde okurken, kampüste tanıştığı, halkla ilişkiler bölümünde okuyan ve çok güzel bir İstanbul Kadıköy kızı olan Aslı’ya aşık olmuş ve sonunda O’nunla evlenmeyi başarmıştır.

Aslı da, Mehmet Ali’yi severek evlenmiştir; ama zavallının, Mehmet Ali ile evlenirken, aynı anda Mehmet Ali’nin ailesiyle de evleniyor olduğundan haberi yoktur. Mehmet Ali, evlendikten sonra, en azından bir süreliğine kira vermemek için, eskiden Adana’nın önemli ağalarından olan İbrahim dedesinin annesine bıraktığı üç katlı eski apartmanın orta katında oturmayı uygun görünce; yeni evli çiftin tüm hayatları, giriş katında oturan anne babalarının hayatıyla iç içe geçmiştir.

Yıllar geçmiş, çiftin çocukları olmuş, hepsi okul çağına gelmiş, hatta büyük kızları evlenme çağına yaklaşmıştır, ama değişen hiçbir şey olmamıştır. Zavallı Kadıköy kızı Aslı, hala aynı apartmanda, giriş katında oturan kayınvalidesi ve kayınpederi ile birlikte yaşamaktadır ve 7/24 kayınvalide baskısı altındadır.