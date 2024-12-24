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'Babam bizim evin selvi boylusu, annem al yazmalısıydı...'

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#Annem Ankara#Selvi Boylum Al Yazmalım#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 11:22

Kanal D’nin yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan ‘Annem Ankara’nın her bölümü izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dizide Zuhal (Bergüzar Korel) ile Hasan’ın (Mehmet Günsür) mezarlıktan beraber ayrılma sahnesi çok konuşuldu. O anlar Türkan Şoray ile Kadir İnanır’ın başrollerini paylaştığı efsane yapım ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filmindeki unutulmayan sahneleri hatırlattı. Bergüzar Korel, Türkan Şoray’a, Mehmet Günsür de Kadir İnanır’a benzetildi. İzleyiciler çok konuşulan sahneye övgü dolu yorumlar yaptı.

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"BABAM SELVİ BOYLU, ANNEM AL YAZMALI”

Tek başına bir annenin yaşam mücadelesini anlatan Annem Ankara'da, Zuhal’in annesinin vefatıyla sarsılan aileyi toparlamak Hasan’a düştü. Bağış’ın ellerinin birleştirdiği Hasan ile Zuhal, mezarlıktan beraber ayrıldı. O sahneler izleyiciyi Türkan Şoray ile Kadir İnanır’ın başrollerini paylaştığı kült yapım ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’daki unutulmaz sahnelere götürdü. Dizinin anlatıcısı Okan Yalabık’ın sesinden, “Babam bizim evin selvi boylusu, annem al yazmalısıydı” cümlesi ise seyircinin içini ısıttı. Sosyal medyada çok konuşulan anlar izleyiciye anılarda yolculuk yaptırdı.

Babam bizim evin selvi boylusu, annem al yazmalısıydı...

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GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün kendi gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

Babam bizim evin selvi boylusu, annem al yazmalısıydı...

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal  Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Annem Ankara, her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Annem Ankara#Selvi Boylum Al Yazmalım#Kanal D

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