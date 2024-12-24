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"BABAM SELVİ BOYLU, ANNEM AL YAZMALI”

Tek başına bir annenin yaşam mücadelesini anlatan Annem Ankara'da, Zuhal’in annesinin vefatıyla sarsılan aileyi toparlamak Hasan’a düştü. Bağış’ın ellerinin birleştirdiği Hasan ile Zuhal, mezarlıktan beraber ayrıldı. O sahneler izleyiciyi Türkan Şoray ile Kadir İnanır’ın başrollerini paylaştığı kült yapım ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’daki unutulmaz sahnelere götürdü. Dizinin anlatıcısı Okan Yalabık’ın sesinden, “Babam bizim evin selvi boylusu, annem al yazmalısıydı” cümlesi ise seyircinin içini ısıttı. Sosyal medyada çok konuşulan anlar izleyiciye anılarda yolculuk yaptırdı.

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GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün kendi gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Annem Ankara, her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.