'Babam annemle birlikte olduktan sonra kalp krizinden öldü'... İşte ben o gün gerçekten bir yetişkine dönüştüm!

Bu sözler, ünlü oyuncu Matthew McConaughey'e ait... Ama aslında bu sözleri, bir sürü çocuğun daha çok da erkek evlatların gerçek anlamda büyüdüğü anı da çok etkili bir şekilde ifade ediyor.

Oscar ödüllü oyuncu, aslında bundan beş yıl önce piyasaya çıkan Greenlights (Yeşil Işıklar) adlı anı kitabında 1992 yılında 62 yaşındayken hayata veda eden babası James'ten bol bol söz etmişti.

McConaughey, bu kez de Poems and Prayers (Şiirler ve Dualar) adlı yeni kitabının tanıtımı için The Guardian'la yaptığı röportajda da bu konuda biraz daha ayrıntı verdi...

BABASI ÖLDÜĞÜNDE ÜZERİNDE HİÇBİR GİYSİ YOKTU

Onun anlattığına göre babası geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda ettiğinde üzerinde hiçbir giysi yoktu...

Annesinin çağırdığı ilk yardım ekipleri de onun cansız bedeninin üzerini örtmek istedi. Ama annesi Mary Cathleen 'Kay" McConaughey buna engel oldu...

Matthew McConaughey annesinden sonradan duyduklarıyla olanları şöyle anlattı: "Onu sedyeyle dışarıya çıkarmışlar ve üzerini örtmeye çalışmışlar. Annem de o sırada gidip babamın üzerindeki çarşafı çekip üzerini açmış... Anladığım kadarıyla o sabah annem ve babam 06.30 civarında romantik anlar yaşamışlar. Onun ardından da babam kalp krizi geçirmiş."

ANNESİ HABERİ TELEFONDA VERDİ

Matthew McConaughey, bütün bunlar olup biterken Austin'de bulunuyordu. Ailesi ise Houston'daydı... Annesi Kay onu aradı ve haberi verdi.

Ancak o anda ayrıntıları anlatmadı. Matthew, haberi alıp evine döndükten sonra olup biteni öğrendi.

Oyuncunun annesi Kay ve babası James, 24 yıl boyunca çok çalkantılı bir ilişki yaşadı. İki kez evlenip boşandılar.

McConaughey anılarını topladığı kitabında babasından "Viking bağışıklık sistemine ve bir boğanın gücüne sahip bir adam. Hiçbir şey onu öldüremez, annemden başka" diye söz etmişti.

BABASI ÖLDÜKTEN SONRA GERÇEKTEN BÜYÜDÜ

Ünlü oyuncu, James McConaughey'in ölümünden sonra kendisinin de büyüyüp gerçek bir erkeğe dönüştüğünü söylemişti.

Greenlight adlı anı kitabında Matthew McConaughey "Benim büyüdüğüm gerçek bir adama dönüştüğüm bir andı... Bilirsiniz babalar kanunun ve her şeyin üstündedir. O zamana kadar bana öğrettiği her şeyi yapıyordum... Ama yarım yamalak yapıyordum. Çünkü asıl adamın yani babamın arkamda olduğunu hissediyordum" diye anlatmıştı duygularını...





ŞİMDİ KENDİSİ ÜÇ ÇOCUK BABASI: McConaughey, babasını kaybettiğinde 23 yaşındaydı. Şu anda 55 yaşında olan oyuncu, Brezilyalı model Camila Alves ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin Levi, Vida ve Livingston adında üç tane çocuğu bulunuyor. Oyuncunun karısı Camila ile annesi Kay ise örnek bir gelin- kaynana ilişkisi sürdürüyor.

