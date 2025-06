Babalara özel filmler D-Smart GO'da!

Haberin Devamı

D-Smart GO, Babalar Günü için "En Baba Seçimler" başlığıyla bir film seçkisi hazırladı. Seçkide Türk ve dünya sinemasından 15 baba film yer alıyor. Bu özel kategorinin yanı sıra 14-15 Haziran'da tüm kanallar, D-Smart ve D-Smart GO kullanıcılarına açık olacak.

DEMANS HASTASI BİR BABA

D-Smart GO'nun "En Baba Seçimler" kategorisinde; demans hastası bir babayı canlandıran Anthony Hopkins'e Oscar kazandıran "The Father" ve babasına hayran bir çocuğun hayatından kesitlerin yer aldığı "The Father's Glory" izleyicilerle buluşacak. Sıcacık bir baba-oğul hikâyesi anlatan "Babai", eğlenceli aile komedisi "Father of the Bride" ve devam filmi "Father of the Bride Part II", mizahı ve duygusallığı birleştirecek.

EN BABA SERİ

Mario Puzo'nun 1969 tarihinde çıkan romanından esinlenen, Francis Ford Coppola imzalı efsane film serisi "The Godfather" üç filmiyle seçkinin ağır topları arasında yer alıyor. Küçük yaşta annesini kaybeden Damien'in, annesiyle birlikte sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan öğrencisinin babası olma serüvenini konu edinen "Adopt a Daddy" farklı bir baba figürünü karşımıza getiriyor.

BABALAR VE KIZLARI

Doğayla iç içe duygusal bir anlatım sunan "The Tree", küçük yaşta babasını kaybeden bir kız çocuğunun babasının ruhunun bahçelerindeki bir ağaçta yaşadığına inanması ve ailenin diğer bireylerine de bunu inandırmasını ele alıyor.

PARÇALANMIŞ AİLELER

"En Baba Seçimler" kategorisinde 5 Türk filmi de bulunuyor. "Canım Oğlum", oğlu Mete'yi babasından kaçıran Pınar'ın beyninde tümör olduğunu öğrenince Türkiye'ye dönmesine odaklanıyor. "Limonata", Türkiye'de bir kardeşi olduğunu öğrenen Sakip'in Makedonya'dan ana vatana olan yolculuğuna eşlik ediyor.

AİLENİN ÇATISI

"Mutlu Aile Defteri"nde Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk'un bir gün çatıdan düşmesiyle macera başlıyor. Otoriter yapısı nedeniyle kendisinden zamanla uzaklaşmış olan çocukları, babalarını mutlu etmek için yeniden aynı çatı altında toplanıyor.

MÜCADELECİ BABALAR

Cem Yılmaz imzalı "Pek Yakında" yasa dışı yollardan para kazanan Zafer'in ailesini geri kazanmak için figüranlık yaptığı oyunculuk günlerine dönmesini mercek altına alıyor. "Son Umut" filminde Çanakkale Savaşı'nda üç çocuğunu birden kaybeden Avustralyalı bir çiftçi rolündeki Russell Crowe, hem oyuncu hem yönetmen olarak epik bir yolculuğu ekranlara taşıyor.

"En Baba Seçimler" kategorisinde yer alan filmler şöyle:

The Father

The Father's Glory

Babai

Father of the Bride

Father of the Bride Part II

Adopt a Daddy

The Godfather

The Godfather Part II

The Godfather Part III

The Tree

Canım Oğlum

Limonata

Mutlu Aile Defteri

Pek Yakında

Son Umut

72 SAATE KADAR GERİ ALMA

