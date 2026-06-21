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Baba sevgisi bir başka

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Kanal D#Babalar Günü
Baba sevgisi bir başka
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 08:48

Kanal D’nin pazar akşamları yayınlanan ve beğeniyle takip edilen dizisi ‘Daha 17’nin genç oyuncuları, Babalar Günü vesilesiyle babalarıyla ilgili anılarını paylaştı. Set arasında samimi açıklamalarda bulunan oyuncular, duygusal anlar yaşadı.

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ARKAMDAKİ DUVAR OLDU

Baba sevgisi bir başka

Çocukluğunda sahneye çıktığı 23 Nisan törenlerini anımsayan Ata Yaşat (Teoman), “Kendimi özgüvensiz hissettiğimde babamla göz teması kurardım. Onu gördüğüm anda özgüvenim yerine gelirdi. Babam benim her zaman arkamdaki duvar olmuştur” dedi.

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MUTLULUKTAN AĞLADIM

Baba sevgisi bir başka

Makyaj yapmayı çok sevdiğini anlatan Helin Elveren (Deniz), çocukluk yıllarından unutamadığı bir anısını paylaştı: “Küçükken makyaj yapan kadınları izler ve onları örnek alırdım. Bir gün babam beni çok gitmek istediğim bir kozmetik mağazasına götürdü. O kadar mutlu olmuştum ki, ağlamıştım. Canım babam, seni çok seviyorum. Babalar Günü’n kutlu olsun.”

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BİSİKLET SÜRMEYİ O ÖĞRETTİ

Baba sevgisi bir başka

‘Aras’ karakteriyle ‘Daha 17’de başrol oynayan Çağan Efe Ak, babasıyla ilgili ilk aklına gelen anının, kendisine bisiklet sürmeyi öğrettiği günler olduğunu söyledi: “Araba sürmeyi de ondan öğrendim. Genelde ulaşım araçları sürmeyi babamdan öğrendim. Babamı çok seviyorum. Bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun.”

EVİ OYUNCAKLA DONATTI

Baba sevgisi bir başka

Berra Ahsen Uslu (Ezgi), babasının yıllar önce yaptığı sürprizi unutamadığını söyledi: “Bir gün okuldan geldik. Anneannem, babamın bir sürprizi olduğunu söyledi. Oturma odasının baştan aşağı oyuncaklarla dolu olduğunu gördük. O kadar mutlu olmuştuk ki. O anki sevincimi hâlâ hatırlıyorum. Seni çok seviyorum babişkom.”

BAMBAŞKA BİR GÜVEN VERİYOR

Baba sevgisi bir başka

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Ceren Ayruk (Leyla), babasının kendisine verdiği güven duygusunu anlattı: “Çocukken bir yerlere yetişemediğimde beni omzuna alır ve yetişmemi sağlardı. Baba şefkatini tadabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir insanın babasının arkasında olduğunu bilmesi bambaşka bir güven veriyor.”

 

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#Daha 17#Kanal D#Babalar Günü

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