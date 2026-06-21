Baba sevgisi bir başka

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ARKAMDAKİ DUVAR OLDU





Çocukluğunda sahneye çıktığı 23 Nisan törenlerini anımsayan Ata Yaşat (Teoman), “Kendimi özgüvensiz hissettiğimde babamla göz teması kurardım. Onu gördüğüm anda özgüvenim yerine gelirdi. Babam benim her zaman arkamdaki duvar olmuştur” dedi.

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MUTLULUKTAN AĞLADIM





Makyaj yapmayı çok sevdiğini anlatan Helin Elveren (Deniz), çocukluk yıllarından unutamadığı bir anısını paylaştı: “Küçükken makyaj yapan kadınları izler ve onları örnek alırdım. Bir gün babam beni çok gitmek istediğim bir kozmetik mağazasına götürdü. O kadar mutlu olmuştum ki, ağlamıştım. Canım babam, seni çok seviyorum. Babalar Günü’n kutlu olsun.”

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BİSİKLET SÜRMEYİ O ÖĞRETTİ





‘Aras’ karakteriyle ‘Daha 17’de başrol oynayan Çağan Efe Ak, babasıyla ilgili ilk aklına gelen anının, kendisine bisiklet sürmeyi öğrettiği günler olduğunu söyledi: “Araba sürmeyi de ondan öğrendim. Genelde ulaşım araçları sürmeyi babamdan öğrendim. Babamı çok seviyorum. Bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun.”

EVİ OYUNCAKLA DONATTI





Berra Ahsen Uslu (Ezgi), babasının yıllar önce yaptığı sürprizi unutamadığını söyledi: “Bir gün okuldan geldik. Anneannem, babamın bir sürprizi olduğunu söyledi. Oturma odasının baştan aşağı oyuncaklarla dolu olduğunu gördük. O kadar mutlu olmuştuk ki. O anki sevincimi hâlâ hatırlıyorum. Seni çok seviyorum babişkom.”

BAMBAŞKA BİR GÜVEN VERİYOR





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Ceren Ayruk (Leyla), babasının kendisine verdiği güven duygusunu anlattı: “Çocukken bir yerlere yetişemediğimde beni omzuna alır ve yetişmemi sağlardı. Baba şefkatini tadabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir insanın babasının arkasında olduğunu bilmesi bambaşka bir güven veriyor.”