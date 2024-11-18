Baba olma mücadelesi

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KANAL D’nin gerçek bir hikâyeyi konu alan yeni dizisi “Annem Ankara”, hayata karşı umudunu hiç kaybetmeyen Zuhal ile babasız büyümüş, bu nedenle çocuklarına babalık yapmakta zorlanan Hasan’ın hikâyesini ekrana taşıyacak. 90’lı yıllarda Ankara’da geçen dizinin başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür seyirci karşısına çıkacak.

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Projeye dair konuşan Mehmet Günsür, “Gerçek bir ailenin, bir kadının yaşam mücadelesi, Hasan’ın baba olmak için çabalaması beni çok etkiledi. Daha önce böyle bir karakter oynamamıştım. Hasan problemleriyle, beceriksizlikleriyle, hatta becermeye çalışmak istemesiyle gönlümü fethetti” dedi.Ünlü oyuncu, “Ben hep bir arada olan bir ailede büyüdüm. Hasan bu kadar şanslı olmadığı gibi aile mevhumunu da çok iyi anlayamamış. Aile içindeki görevini yerine getirmek için çabalayan biri aslında” diye konuştu.

Çarşamba başlıyor

“Annem Ankara”nın oyuncu kadrosunda Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel’in yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler, Güler Ökten, Sinem Uslu ve Beyza Şekerci de yer alıyor. Senaryosunu Başak Angigün’ün yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Faruk Teber’in oturduğu BKM imzalı dizinin ilk bölümü, 20 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D ekrana gelecek.