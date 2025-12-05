×
Baba-oğul yıllar sonra sahilde... Ali'den ustalık dersi!

Güncelleme Tarihi:

#Arka Sokaklar#Kanal D#KANAL D Yeni Sezon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 14:46

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümüyle izleyicilerine hem aksiyon dolu hem de duygu yüklü anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Tanıtımın öne çıkan sahnelerinde Ali’nin oğluyla yeniden bir araya gelişi, bölümün duygusal dozunu yükseltiyor.

BABA–OĞUL YILLAR SONRA SAHİLDE

Tanıtımda en çok dikkat çeken anlardan biri, Ali ve Efe’nin sahilde yıllar sonra ilk kez baş başa vakit geçirmesi. Aralarındaki bağın yeniden kurulduğu sahnelerde Efe, babasının keskin nişancılığını merak ediyor ve bunu görmek istediğini söylüyor. Ali de oğlunu kırmayarak sahilde kurulan hedeflerde hünerlerini göstermeye başlıyor.

ALİ YİNE FORMUNDA

Efe’nin isteği üzerine Ali, sahildeki balonları tek tek patlatarak nişancılıktaki ustalığını bir kez daha kanıtlıyor. Balonların art arda patlaması, Efe’nin hayranlık dolu bakışlarıyla birleşince ortaya hem heyecanlı hem de sıcacık bir baba–oğul sahnesi çıkıyor. Ali, sadece kendi yeteneğini sergilemekle kalmıyor; Efe’ye temel atış prensiplerini de öğretiyor. “Göz, gez, arpacık!” sözleriyle ona ilk dersini veren Ali, hem bir baba olarak hem de bir usta nişancı olarak oğlunun yanında olduğunu hissettiriyor.

YENİ BÖLÜM DUYGU YÜKLÜ

Arka Sokaklar’ın yeni bölümü, operasyon sahneleri kadar aile bağlarının güçlendiği sıcak anlarla da öne çıkacak. Ali’nin dönüşü ve Efe ile geçirdiği özel zaman, dizinin yeni bölümünün en çok konuşulan sahneleri olmaya aday görünüyor.

Arka Sokaklar bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…

