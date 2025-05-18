Baba oğul kırmızı halıda!

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Alışık, Cannes’ın kırmızı halısında şıklığıyla dikkat çekti. Oğlu Sadri Alışık, babasını yalnız bırakmadı.

Oyuncu, başrolündeki “Akıldan Kalbe”nin özel gösterimi için Cannes’a geldiğini söyledi. Alışık ayrıca festivalde yarışan “La Petite Dernière” filminin galasında yer aldı.

Kerem Alışık daha sonra oğlu Sadri Alışık, İsmail Özkan ve Esra Özkan çiftiyle Carlton Hotel’de buluştu. Özel davetlere katılacak olan Kerem Alışık, sinemaseverlerle filmi “Akıldan Kalbe”nin galasında bir araya gelecek.