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Baba oğul kırmızı halıda!

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#Kerem Alışık#Cannes Film Festivali#Sadri Alışık
Baba oğul kırmızı halıda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 08:30

Kerem Alışık, bu yıl 78’incisi düzenlenen dünyanın en prestijli film festivallerinden biri olan Cannes Film Festivali’ne katıldı.

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 Alışık, Cannes’ın kırmızı halısında şıklığıyla dikkat çekti. Oğlu Sadri Alışık, babasını yalnız bırakmadı.

Oyuncu, başrolündeki “Akıldan Kalbe”nin özel gösterimi için Cannes’a geldiğini söyledi. Alışık ayrıca festivalde yarışan “La Petite Dernière” filminin galasında yer aldı.

Baba oğul kırmızı halıda

Kerem Alışık daha sonra oğlu Sadri Alışık, İsmail Özkan ve Esra Özkan çiftiyle Carlton Hotel’de buluştu. Özel davetlere katılacak olan Kerem Alışık, sinemaseverlerle filmi “Akıldan Kalbe”nin galasında bir araya gelecek.

Baba oğul kırmızı halıda

 

 

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#Kerem Alışık#Cannes Film Festivali#Sadri Alışık

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