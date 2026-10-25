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Baba-kız buluşması Türkiye'yi ağlattı

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Kanal D#Murat Yıldırım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 14:20

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, son bölümüyle izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Serhat’ın Kader’in kendi öz kızı olduğunu öğrenmesiyle yaşadığı büyük yıkım, baba-kızın karşı karşıya geldiği anlar izleyicilerin yüreğine dokundu.

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DNA TESTİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI!

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelen dizide kutunun içindeki yazıyı okuyan Zeynep, gerçeği kesin olarak öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar verdi. Testin sonucunu alan Zeynep, zarfı açmadan Serhat’ın yanına gitti. İkili, sonucu birlikte gördü.

SERHAT GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE YIKILDI!

Serhat, DNA testinin sonucuyla birlikte Kader’in öz kızı olduğunu öğrendi. Hayatının en büyük gerçeklerinden biriyle yüzleşen Serhat, bir kez daha yıkıldı. Zeynep onu sakinleştirmeye çalışırken Serhat’ın aklında tek bir şey vardı: Kader’in kaybolan yılları…

Baba-kız buluşması Türkiyeyi ağlattı

SERHAT’IN PİŞMANLIĞI YÜREKLERİ DAĞLADI!

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Gerçeğin ortaya çıkmasıyla Serhat, Kader’in hayatından yedi yılın çalındığını düşündü. Üstelik kendi öz kızını istemediği gerçeğiyle de yüzleşti. Kader’in yanında olamadığı yıllar, yaşadığı pişmanlığı daha da derinleştirdi.

Baba-kız buluşması Türkiyeyi ağlattı

KADER’İN SÖZLERİ KAHRETTİ!

Bölümün en çarpıcı anları ise Serhat’ın Kader’in yanına gittiği sahnelerde yaşandı. Kızına sarılmak isteyen Serhat, yılların özlemini bir anda sona erdirmek ister gibiydi. Ancak Kader’in kalbi yaşadığı kırgınlıklarla doluydu.

Küçük kızın Serhat’a söylediği “Artık beni kızın gibi sevmeni istemiyorum” sözleri, bölümün en yürek burkan anlarından biri oldu.

Baba-kız buluşması Türkiyeyi ağlattı

CUMARTESİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Duygu yüklü bir bölümle ekrana gelen Güller ve Günahlar, günün en çok izlenen yapımı oldu. Dizi, Tüm Kişiler’de 5.43 izlenme oranı ve 16.84 izlenme payı, AB’de 3.43 izlenme oranı 11.69 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 4.50 izlenme oranı ve 13.85 izlenme payı elde etti.

NGM imzalı Güller ve Günahlar her cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Güller Ve Günahlar#Kanal D#Murat Yıldırım

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