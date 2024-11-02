Baba-kız aynı filmde... 'Ben bu sette büyüdüm'

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KIZIMI KIRMADIM

“Çılgın Dersane” serisinin 8 Kasım’da vizyona girecek beşinci filmi “Updated” için önceki akşam 888 Private İstanbul’da özel bir parti düzenlendi. Filmde kızı Irmak’la birlikte kamera karşısına geçen Mustafa Topaloğlu, sorular üzerine “Kızım üniversitede başka bir dal okudu ama sonra ‘Baba ağaçtaki o dalı tutamıyorum, ben sinema yapmak istiyorum’ dedi. Çok istediği için kırmadım kızımı. Birlikte oynamak kısmet oldu” dedi.

ÇOK ŞANSLIYIM

Irmak Topaloğlu da mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: “Ben 4 yaşından beri ‘Çılgın Dersane’ setinde büyüdüm. Şu anda 22 yaşındayım ve babamla bu projede yer alıyorum. Birlikte çok sahnemiz olmasa da aynı atmosferde bulunmak bile benim için çok iyiydi. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. İlk projemde babamla oynamak benim için çok kıymetli. Mutluyum. Oyunculuğa devam edeceğim.”



