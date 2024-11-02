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Baba-kız aynı filmde... 'Ben bu sette büyüdüm'

Güncelleme Tarihi:

#Irmak Topaloğlu#Mustafa Topaloğlu#Çılgın Dersane 5: Updated
Baba-kız aynı filmde... Ben bu sette büyüdüm
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 08:51

Mustafa Topaloğlu’nun kızı Irmak Topaloğlu oyuncu oldu. “Çılgın Dersane 5: Updated” filminde babasıyla birlikte kamera karşısına geçen Irmak Topaloğlu, “Ben Çılgın Dersane setinde büyüdüm” dedi.

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KIZIMI KIRMADIM

“Çılgın Dersane” serisinin 8 Kasım’da vizyona girecek beşinci filmi “Updated” için önceki akşam 888 Private İstanbul’da özel bir parti düzenlendi. Filmde kızı Irmak’la birlikte kamera karşısına geçen Mustafa Topaloğlu, sorular üzerine “Kızım üniversitede başka bir dal okudu ama sonra ‘Baba ağaçtaki o dalı tutamıyorum, ben sinema yapmak istiyorum’ dedi. Çok istediği için kırmadım kızımı. Birlikte oynamak kısmet oldu” dedi.

Baba-kız aynı filmde... Ben bu sette büyüdüm

Mustafa Topaloğlu, Arzu Yanardağ ve filmin genç oyuncuları, vizyon tarihini heyecanla beklediklerini söyledi.

ÇOK ŞANSLIYIM

Irmak Topaloğlu da mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: “Ben 4 yaşından beri ‘Çılgın Dersane’ setinde büyüdüm. Şu anda 22 yaşındayım ve babamla bu projede yer alıyorum. Birlikte çok sahnemiz olmasa da aynı atmosferde bulunmak bile benim için çok iyiydi. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. İlk projemde babamla oynamak benim için çok kıymetli. Mutluyum. Oyunculuğa devam edeceğim.”

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#Irmak Topaloğlu#Mustafa Topaloğlu#Çılgın Dersane 5: Updated

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