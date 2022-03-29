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Baba dizisindeki Büşra kimdir? Özge Yağız kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler

#Özge Yağız#Baba#Baba Dizisi Büşra
Baba dizisindeki Büşra kimdir Özge Yağız kaç yaşında İşte hakkında merak edilenler

Baba dizisi karakterlerinden biri olan Büşra'nın kim olduğu merak ediliyor. Baba dizisi oyuncuları arasında yer alan Özge Yağız, Büşra Kalkan (Saruhanlı) karakterini canlandırıyor. Peki, Özge Yağız kimdir, kaç yaşında?

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Baba dizisinde Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız merak edilen isimler arasında. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız daha sonra birçok farklı dizide de rol aldı. İşte  Özge Yağız hakkında bilgiler

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, Kanal 7 ekranlarında günlük dizi Yemin’de Reyhan karakterine hayat verdi. Sol Yanım dizisinde Serra karakterini canlandırdı.

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