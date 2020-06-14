Baba Bizi Eversene filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Mahir, bir ilaç fabrikasında satış temsilcisi olarak çalışmıştır. Aynı zamanda patronun yardımcılığını da yapan Mahir, patronun güzel kızı Sevim’e aşık olur, ikili patron Fazıl Bey’den gizli bir aşk yaşarlar ve olaylar gelişir. Peki Baba Bizi Eversene filmi oyuncuları kimdir? Baba Bizi Eversene nerede çekildi?

BABA BİZİ EVERSENE FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Barış Manço, Meral Zeren, Hulusi Kentmen, Sinan Ecer ve Serpil Nur gibi isimler bulunuyor.

BABA BİZİ EVERSENE NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrolünü Barış Manço'nun oynadığı Baba Bizi Eversene adlı filmi İzmir'de ve İstanbul Üsküdar’da çekildi.

İŞTE FİLMİN KONUSU

Mahir, bir ilaç fabrikasında satış temsilcisi olarak çalışmıştır. Aynı zamanda patronun yardımcılığını da yapan Mahir, patronun güzel kızı Sevim’e aşık olur, ikili patron Fazıl Bey’den gizli bir aşk yaşarlar. Fakat beraberliklerini Fazıl Bey öğrenince bu ilişkiye karşı çıkar ve kızı Sevim’i yurt dışına gönderir. kızı Sevim ile yıllar önce bir aşk yaşamışlar; fakat Fazıl Bey buna karşı çıkarak kızı Sevim’i, Mahir’i unutması için yurtdışına göndermiştir. Yıllar sonra Sevim Türkiye’ye geri döner ve döndüğünde Mahir ile aşkları yeniden alevlenir. Fakat Fazıl Bey, evlenmelerine yine karşı çıkar. Bu arada Sevim’in erkek kardeşi Erol’un kucağına Şermin bir bebek bırakır! Erol bebeği kendisinden sanarak panik olur. Sevim Mahir ile kendilerine bir çare olarak çocuğu sahiplenir ve babası Fazıl Bey’e karşı evlenebilme bahanesi olarak kullanırlar! Elbette işler sarpa sarar