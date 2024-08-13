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Baba Beni Güldürsene ekibi sete çıktı

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#Baba Beni Güldürsene#Emrah Aguş#Ahmet Kürşat Öcalan
Baba Beni Güldürsene ekibi sete çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 09:01

Yapımcılığını Wovie, Retropro ve DMC’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Emrah Aguş’un oturduğu, senaryosunu ise Dinar Kahveci’nin kaleme aldığı “Baba Beni Güldürsene” ekibi İstanbul’da sete çıktı.

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Ahmet Kürşat Öcalan ve Aylin Akpınar’ın başrolündeki filmde Ali Semi Sefil, Arven Beren, Kaan Alp Dayı, Ela Şafak gibi çocuk yıldızların yanı sıra Merve Sevi, Levent Özdilek, Ceyhun Fersoy, Tolga Canbeyli ve Tevhide Dadı gibi oyuncular da yer alıyor.

Set süresince çocuk oyunculara oyuncu koçları, uzmanlar ve aileleri destek olacak.

Baba Beni Güldürsene ekibi sete çıktı

Film, kızının “Komik ve eğlenceli bir babam olsun isterdim” dileğini öğrenip sıkıcı biri olduğu gerçeğiyle yüzleşen babanın eğlenceli olma çabasını aksiyon ve macera dolu bir dille anlatıyor.

 

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#Baba Beni Güldürsene#Emrah Aguş#Ahmet Kürşat Öcalan

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