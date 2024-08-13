Baba Beni Güldürsene ekibi sete çıktı

Haberin Devamı

Ahmet Kürşat Öcalan ve Aylin Akpınar’ın başrolündeki filmde Ali Semi Sefil, Arven Beren, Kaan Alp Dayı, Ela Şafak gibi çocuk yıldızların yanı sıra Merve Sevi, Levent Özdilek, Ceyhun Fersoy, Tolga Canbeyli ve Tevhide Dadı gibi oyuncular da yer alıyor.

Set süresince çocuk oyunculara oyuncu koçları, uzmanlar ve aileleri destek olacak.

Film, kızının “Komik ve eğlenceli bir babam olsun isterdim” dileğini öğrenip sıkıcı biri olduğu gerçeğiyle yüzleşen babanın eğlenceli olma çabasını aksiyon ve macera dolu bir dille anlatıyor.