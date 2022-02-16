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Baba 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Baba dizisinin ilk bölümüne Saruhanlı ailesinin köşke yerleşmesi damga vurdu!

#Baba#Haluk Bilginer#Dizi
Baba 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Baba dizisinin ilk bölümüne Saruhanlı ailesinin köşke yerleşmesi damga vurdu

Baba 2. yeni bölüm fragmanı ilk bölümün ardından yayınlandı. Ekran macerasına 15 Şubat Salı günü başlayan, Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerde yer aldığı Baba dizisinde Saruhanlı ailesinin köşke yerleşmesi ekranlara damga vurdu. Tüm bunların ardından dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Emin’e söylenen "Siz artık sadece size ait değilsiniz" sözleri çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. İşte, Baba dizisi 2. yeni bölüm fragmanı ve 1. bölümde yaşananların özeti.

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Baba 1. bölüm tek parça yayınlandı. Show TV ekranlarında 15 Şubat akşamı yayın hayatına başlayan Baba dizisinin ilk bölümünde cenaze töreninde Saruhanlı ailesine kalan miras şoke ederken, Emin Saruhanlı'yı yıkan test sonucu çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Emin Saruhanlı ve İlhan'ın karşı karşıya gelmesiyle İlhan’ın söylediği sert sözler, aralarında yaşanacak tartışmanın da sinyallerini verdi.

BABA 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

BABA DİZİSİ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 1. Bölümünde; Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile… Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

 

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