MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAzra Yünlü ‘’Derin Mevzular’’ dizisinde
GeriTelevizyon Azra Yünlü ‘’Derin Mevzular’’ dizisinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 20.12.2020 - 12:05 | Son Güncelleme:

Azra Yünlü ‘’Derin Mevzular’’ dizisinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Azra Yünlü ‘’Derin Mevzular’’ dizisinde
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Azra Yünlü, digital bir platformunda yayınlanacak olan ‘’Derin Mevzular’’ dizisinde farklı bir karakteri canlandıracak.

Azra Yünlü; ‘’Derin Mevzular dizisinde uyuşturucuya karşı mücadele eden bireylerin hayatlarına yer verilirken yüreğinize dokunacak hikayelerle karşılaşacaksınız. Dizide yine kendi adım olan ‘’Azra’’ karakterini canlandıracağım. Sıradanlıktan uzakta, aşk dizilerinden uzak ara bir proje. Teklif ilk geldiğinde projeyi okudum ve gözüm doldu. Gençlerimizi ve çocuklarımızı madde kullanımına karşı bilinçlendirmeli ve zararlarını göstermeliyiz…’’ dedi.

 

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle