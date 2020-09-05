Azize Dizisinin Konusu Nedir? Kaç Bölüm Ve Sezon? Azize Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Listesi

Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in başrollerinde oynadığı Azize, bir intikam senaryosunun içinde yaşanan aşk çıkmazını işliyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosu olmasına rağmen 28 Aralık 2019’da 6 bölüm sonunda final bile yapamadan yayından kaldırılmıştır.

Azize Dizisinin Konusu Nedir?

Melek’in (Azize-Hande Erçel) küçük yaşta, babası mafya olan Alpanlar ailesi tarafından öldürülmüştür. Ailesi dağılan ve tek başına kalan Melek büyümüş ve Azize adıyla hemşire olmuştur. Azize’nin hayattaki tek amacı, babasının intikamını almaktır.

Azize aşı için hapishaneye gitmiştir. Alpanların büyük oğlu Balkan (Mustafa Yıldıran) o gün tahliye olacaktır. Balkan’a bir suikast girişimi olur. Fakat Balkan yerine kardeşi Kartal (Buğra Gülsoy) vurulur. Azize hemşire ilk müdahalesini yaparak, Kartal’ı kurtarır. Bunun ödülü olarak da Kartal’ın bakımı için Alpanların evine yerleşir.

Azize, intikamının planlarını yaparken, Alpanların oğlu Kartal’a âşık olur. Artık Azize, intikamı ile aşkı arasında gidip gelecek ve bir çıkmaza girecektir.

Azize Kaç Bölüm ve Sezon?

Azize dizisi, 28 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan 6. bölümüyle final bile yapamadan Kanal D tarafından yayından kaldırıldı. Böylece dizi 1 sezon ve 6 bölümle kalmış oldu. Dizinin yayından kaldırılmasının en büyük nedeni klişe bir aşk hikâyesi olduğu düşüncesi ve 3.85 reytingi olarak görülüyor.

Kanal D yönetimi, Salı günleri oynayan diziyi önce Cumartesi gününe almıştır. Fakat Cumartesi günü de istenen reyting sağlanamayınca yayından kaldırmıştır.

Azize Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimlerdir?

Dizide, televizyon dünyasının tanıdık birçok siması rol alıyor. Dizinin başrollerinde Buğra Gülsoy (Kartal Alpan) ve Hande Erçel (Azize Günay) oynuyorlar.

Bu ikiliye; Mustafa Yıldıran (Balkan Alpan), Mustafa Avkıran (Barbaros Karakaya), Duygu Sarışın (Asya), Selen Öztürk (Tuna), Tugay Mercan (Okan), Başak Daşman (Yıldız), Çetin Sarıkartal (İskender), Orhan Kılıç (Adnan), Cenk Kangöz (Osman), Serkan Altıntaş (Yaman), Asuman Çakır (Aynur), Ufuk Şen (Hasan), Ceylan Batı (Ceyda), Zeynep Kızıltan (Gül), Efekan Can (Kuzey), Galip Erdal(Cevat), Taha Baran Özbek (Yiğit) eşlik ediyorlar.

Azize Yönetmeni Kimdir?

Dizinin yönetmeni Volkan Kocatürk’tür. Kocatürk Azize dışında; Halka (2018), Savaşçı (2017), Kaçak (2014), Şubat (20129 gibi dizilerin de yönetmenliğini yapmıştır. Dizi dışında Keşif (2018) filminin de yönetmenliğini üstlenmiştir.

Azize Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcısı Ali Gündoğdu’dur. Dizinin yapımcılığını üstlenen Süreç Filmin sahibidir. Bu dizi dışında; Gençliğim Eyvah (2020), Sevgili Geçmiş (2019), Kuzey Yıldızı (2019), Ağlama Anne (2018), Yeni Gelin (2017), Cennet’in Gözyaşları (2017), Kiraz Mevsimi (2014-2015) gibi dizilerin de yapımcılığını yapmıştır.

Azize Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristleri; Başar Başaran, Emre Özdur ve Erkan Birgören’dir.