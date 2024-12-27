Aziz Çapkurt’un Hollywood heyecanı

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Aziz Çapkurt, usta yönetmen Martin Campbell’ın ‘Dirty Angels’ adlı Hollywood yapımı filminde rol aldı. Çapkurt, dünyaca ünlü yıldız Eva Green, Ruby Rose, Christopher Backus, Maria Bakalova ve Rona-Lee Shimon gibi Hollywood’un önde gelen oyuncularıyla birlikte kamera karşısına geçti.

‘Dirty Angels’, 13 Aralık’ta ABD ve Avrupa’da vizyona girdi. Film, Afganistan’da DEAŞ ve Taliban arasında sıkışıp kalan bir grup genç kızı kurtarmak için sağlık görevlisi kılığına giren cesur bir kadın ekibinin hikâyesini anlatıyor. Aziz Çapkurt, kurtarma ekibinin bir parçası olan Abbas adlı karakteri canlandırıyor.

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RÜYA EKİBİN BİR PARÇASI OLDUM

‘Dirty Angels’ın çekimleri geçen kış gerçekleştirildi ve üç ay sürdü. Film için oyuncular 6 haftalık bir hazırlık kampında yakın dövüş teknikleri, ateşli silah eğitimi ve rehine kurtarma eğitimi aldı. Aziz Çapkurt, filmden karelerini ise sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Rüya ekibin bir parçası olmaktan çok mutluyum ve gurur duyuyorum. En başından beri bana inandığı ve desteklediği için temsilcim Katerina Papadopoulou’ya çok teşekkür ederim.” ‘Dirty Angels’ın yönetmeni Martin Campbell ise ‘Casino Royale’ ve ‘Golden Eye’ gibi unutulmaz James Bond filmlerini yönetti.

ULUSLARARASI BAŞARILAR

Aziz Çapkurt, 1981 yılında Kars’ta doğdu ve uzun yıllar Türkiye’de başarılı sinema filmlerinde yer aldı. ‘Annemin Şarkısı’ filmindeki performansıyla 51. Antalya Film Festivali’nde ‘en iyi yardımcı erkek oyuncu’ ödülünü kazandı.

Uluslararası arenada da başarısını kanıtlayan Çapkurt, Emmy ödüllü yönetmen Jamie Payne’in yönettiği bilim kurgu dizisi “Invasion” ve Helen Mirren’ın başrolde olduğu “Catherine The Great” gibi önemli projelerde rol aldı.

Oyuncu, Türkiye’de Berkun Oya’nın “Bir Başkadır” ve “Kaçış” dizilerindeki dikkat çekici performanslarıyla biliniyor. Çapkurt’un son olarak yer aldığı İngiliz yönetmen Nadia Fall’un “Brides” filmi ise ocak ayındaki Sundance Film Festivali’nde uluslararası prömiyerini yapacak.