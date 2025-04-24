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Azem'in İnci Tanesi... Baba-kız kol kola!

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 11:44

Kanal D'nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri, son bölümündeki duygusal sahneleriyle dikkat çekti. Çocukları ile arasındaki buzları eriten Azem'in yüzünün güldüğü yeni fragmanda Azem'in Ferda'nın kızı Mısra ile kucaklaşması izleyiciyi derinden etkiledi. 

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YÜCEDAĞ AİLESİ'NİN MUTLULUĞU

İnci Taneleri'nde, Azem'in kızı Nehir rolüne hayat veren Sera Kutlubey Instagram'dan dizinin setinden Yılmaz Erdoğan ile 'Barıştılar, Yücedağ Ailesi' notuyla bir kare paylaştı.

Azemin İnci Tanesi... Baba-kız kol kola

'Baba kızın' sarıldığı fotoğrafa binlerce yorum geldi. İzleyiciler "Baba kız şükür kavuştu", "Nihayet Azem'in yüzü güldü" şeklinde beğenilerini ifade etti.

Azemin İnci Tanesi... Baba-kız kol kola

AZEM'İN YÜZÜ GÜLÜYOR!

İnci Taneleri'nin tanıtımında Azem uzun yıllar sonra kavuştuğu, kendisi gibi edebiyatçı oğlu Ferda ve ailesiyle de tanışır. Torunu Mısra'yı kucaklayan Azem'in bu kez yüzü güler. Yaşanılan sıkıntılar nedeniyle Azem'in baba evlat yakınlığı kuramadığı Nehir ile Cihan arasındaki buzlar da erir. Yemek masasında kahkahalar atan Azem, geçmişin yüklerinden kurtulur.

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Azemin İnci Tanesi... Baba-kız kol kola

BKM imzalı İnci Taneleri perşembe saat 20.00'de ekrana gelecek.

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan

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