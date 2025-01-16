Azem'i tedirgin eden gizemli kadın kim?

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Dizinin yayınlanan fragmanında Kasım'ın eczanesine giden bir kadın, Azem'i korkuya sürükler. Azem, kendisini arayan gizemli kadının izini sürerken, Cihan, Suat'ın katillerinin peşine düşer.

Nehir ise babasının yaptığı veda konuşmasıyla yıkılır. Azem geçmişteki korkusu ile yüzleşebilecek mi? Dilber'i şoke eden gelişme ne? Tüm bu soruların yanıtları bu akşam yayınlanacak yeni bölümde ekrana gelecek.

GÜÇLÜ KADRO

BKM İmzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!