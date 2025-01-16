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Azem'i tedirgin eden gizemli kadın kim?

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#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D
Azemi tedirgin eden gizemli kadın kim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 13:45

Kanal D’nin perşembe akşamlarına damgasını vuran dizisi İnci Taneleri, heyecanlı bir bölümle ekrana gelecek.

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Dizinin yayınlanan fragmanında Kasım'ın eczanesine giden bir kadın, Azem'i korkuya sürükler. Azem, kendisini arayan gizemli kadının izini sürerken, Cihan, Suat'ın katillerinin peşine düşer.

Nehir ise babasının yaptığı veda konuşmasıyla yıkılır. Azem geçmişteki korkusu ile yüzleşebilecek mi? Dilber'i şoke eden gelişme ne? Tüm bu soruların yanıtları bu akşam yayınlanacak yeni bölümde ekrana gelecek.

Azemi tedirgin eden gizemli kadın kim

GÜÇLÜ KADRO

BKM İmzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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Azemi tedirgin eden gizemli kadın kim

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!

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#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D

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