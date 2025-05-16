Azem'i kim kaçırdı? İnci Taneleri'nden muhteşem sezon finali!

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Dizinin 44'üncü bölümünde;

Özgür ve arkadaşları Nusret’in Zahir’e saldırdığını öğrendi. Necmi, Aleyna ile ilgili gerçeği de Özgür’le paylaştı; 'Polis Kürşat, Aleyna ile temas kurmuş Reyyaz hakkında tanıklık yapması için, büyük bir operasyon yapacaklarmış.'

ALEYNA'DAN İTİRAF

Gerçeği öğrenen Özgür, Aleyna’yı sorguya çekti. Aleyna da olan biteni anlattı; ‘Ben kimsenin yanına gitmedi, polis beni buldu. Hepimizi kurtaracak bir plan olabilir bu. Reyyaz’a karşı polis bizimle. Polis bizi kullanmak istiyor biz de onu kullanabiliriz. Reyyaz’lar büyük bir imalathane kuruyor orayı bulmamız yeter’

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NEHİR BABASIYLA BULUŞTU

Babasıyla arası düzelen Nehir, onu sık sık otelde ziyaret etmeye başladı. Nehir, kardeşiyle konuştuğunu yeğeni Mısra’nın fotoğrafını gösterdiğini söyledi. Babasına destek olmaya çalışan Nehir, Özgür’e yaptığı tekliften de bahsetti; ‘Ona kan vermeyi kabul edersen, ben de tedavi olurum’

KAMURAN VE NUSRET RESTLEŞTİ!

Kamuran, Nusret’i yanına çağırıp ‘Zahir’e siz mi pusu kurdunuz?’ diye sordu. Nusret ise saldırıyı kabul etmedi. Nusret kendisini tehdit eden Kamuran’a aynı şekilde karşılık verdi.

YILDIZ İLE DİLBER’İN SIRRI NE?

Yanına Yıldız’ı çağıran Kamuran, ona bir hikaye anlattı; ‘Bir zamanlar iki zavallı kız vardı. Bunlar kötü bir işe bulaşmışlardı. Yardım için bana geldiler 'nedir' diye sordum onlar da anlattı. Onlar anlatırken ben de olayı kaydettim. Yıllarca sakladım o sesleri… O kayıt ben de duruyor ‘Dilber ile Yıldız’ın itiraf kaseti’

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Kamuran, Yıldız’ı bu sözlerle tehdit etti; ‘Ben yıllar önce bu olayı kapatmak için tonlarca para harcadım. Şimdi de tehdit ediyorum, demek ki benim bir kısmım iyi bir kısmım kötü aynı sizin gibi.’

‘DİLBER İLE EVLENECEK MİSİNİZ?’

Nergis, Azem’i akşam yemeğine davet etti ve Dilber ile aralarında geçen konuşmadan bahsetti. Olan biteni anlamaya çalışan Nergis, ‘Dilber ile evlenecek misin’ diye sordu.

Azem de ‘Ben torun sahibi adamım. Şu halimle evlilik komik değil mi? Kardeşleri barıştırabilirsem, bir hayat kurtarabilirsem başka projem planım yok’ karşılığını verdi.

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Azem, Nusret’in yanına gidip onu ve arkadaşlarını artık korumadığını söyledi; ‘Azem artık işlerinize karışmayacak oğluma bulaşmadığınız sürece.’

Nehir ve Özgür bir araya gelip yaşananlar üzerine konuştu. Nehir kardeşini kan vermesi için ikna etmeye çalıştı.

Müdür yardımcısı Kiraz, Ferda’yı yanına çağırıp sağlık durumunu sordu. Arkadaşına yardımcı olan Kiraz, gerekli izinleri ayarladığını da söyledi.

Özgür, sevgilisi Elif ve annesiyle bir araya gelip yeğeni hakkında konuştu. Elif, Ferda ve Özgür’ün kan grubunun uyduğunu söyledi.

AZEM'İ KİM KAÇIRDI?

Otelde Azem’i ziyaret eden Dilber, onu hazırlanırken gördü ve nereye gittiğini sordu. Azem de ‘çocuklarla buluşacağım’ karşılığını verdi. Azem yemeğe Dilber’i de davet etti. İkili otelin önünde buluşmak için anlaştı.

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Otelin önüne çıkan Dilber, Azem’i göremeyince büyük panik yaşadı. Azem’in otomobilinin kapısının açık olması Dilber’i endişelendirdi. İnci Taneleri’nin son sahnesinde Azem bir sandalyede bağlı olarak ekrana geldi. Azem’i kimin kaçırdığı merak uyandırdı.