Azem'den itiraf: Dilber'i seviyorum!

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İlk sezonuyla Türkiye’nin konuştuğu Kanal D dizisi İnci Taneleri, ikinci sezona da bomba gibi girdi. Dizinin 21’inci bölümü büyük ilgi gördü.

İşte yeni bölümde yaşananlar;

Düğünün ardından davetliler İstanbul’a döndü. Reyyaz düğünde başarısız olan ekibini cezalandırdı.

Özgür ve Azem zor günlerin ardından sohbet edip aralarındaki buzları eritti.

‘Bende bir hastalık var evlat, kime rastlasam bulaştırıyorum. Şimdi de ablana geçti. Hem de en güzel gününde’

Azem, yaşananlardan sonra oğluna yardım etmeye karar verdi. ‘Sebeplerin artık bir nedeni yok, sonuca bakacağız’

Zahir, Dilber ve arkadaşlarının otele döndüğünü öğrendi. Kardeşinden Dilber’i kaçırmasını istedi; ‘Dilber’i getirin, köye götüreceğiz’

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Özgür ve Necmi, Zahir’in dükkanına gidip onu tehdit etti. Azem hazırladığı boşanma belgesini ve şikayet dilekçesini zorla imzalattı.

Güzel haberi alan Dilber büyük şaşkınlık yaşadı.

DİLBER GERİ DÖNDÜ

Zor günleri atlatan Dilber ve Yıldız pavyona geri döndü. Dilber dansıyla beğeni topladı.

Cihan, Aleyna’yı kaçıran Nusret ve adamlarıyla görüştü, ortak bir yol bulmaya çalıştı.

Yorgancının adamları Kamuran’ın pavyonuna silahlı saldırı düzenlendi.

Nergis, Azem’i arayıp yayıneviyle randevu ayarladı. Birlikte yayınevine giden ikili şartları konuştu.

Yayınevi sahibi Azem’e avans verdi ve hikayenin bitip bitmeyeceğini sordu.

Düğünde hayatının şokunu yaşayan Nehir, Arcan’la birlikte yeniden madde kullanmaya başladı.

Talip ve Cenk, Arcan’ın annesinin yanına gidip Mahun’la konuştu. İkili Azem’in fotoğrafını gösterip ‘Bu adamı nereden tanıyorsunuz’ diye sordu.

Piraye, Azem hakkında araştırma yapmaya başladı. Azem’in eşini öldürdüğü döneme ait haberleri okuyup bir cevap aradı.

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CİHAN VE SEMİRAMİS BULUŞTU

Semiramis, düğünde kendisini koruyan Cihan’ı kahve içmeye davet etti. Buluşan ikili arasında yeni bir arkadaşlık başladı.

Cihan, Nehir hakkında bilgi almak istedi. Semiramis de ‘Bence iyi değiller, yeniden madde kullanmaya başlamışlar’ cevabını verdi.

Kamuran, Dilber ve Yıldız’ı yanına çağırıp borcu üstleneceğini ama beş yıllık sözleme yapmaları gerektiğini söyledi.

Nusret, Aleyna’yı serbest bıraktı. Otele giden Aleyna, Azem ile karşılaştı. Azem, ‘Bir garip oyunlar peşindesin devamlı, mesela seviyor musun Necmi’yi’ diye sordu.

Aleyna’da ‘Benim amacım herkesle aynı, hayatta kalmak. Siz olgun insansınız akıl vermek bana düşmez, ama bence siz uzak durun bu çocuklardan’ karşılığını verdi.

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Necmi’nin yanına giden Aleyna, tehdit edilmesine rağmen her şeyi anlattı.

Dilber, Kamuran’ın söylediklerini Azem’e anlattı. Tayfun, Azem’i arayıp pavyona gitmek istediğini söyleyip Azem’den yardım istedi.

Dilber de Cihan ve arkadaşlarını pavyona davet etti. Nusret sahnede Dilber’i görünce etkilendi.

NEHİR HER ŞEYİ ANLATTI

Mahun, Nehir’in yanına gidip Azem’in fotoğrafını gösterip ‘bu kim’ diye sordu. Nehir de ‘Bu adam annemin katili ve babam’ karşılığını verdi.

Pavyona gelen Tayfun, Yıldız’ı masasına çağırıp sohbet etti. Duygularını Yıldız’la paylaşan Tayfun, merak ettiklerini sordu.

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Dilber, Azem’e para kazanması gerektiğini söyledi. Azem de bu duruma karışamayacağını belirtti. Sinirlenen Dilber, ‘Benim ölümüm Zahir’in değil, senin elinden olacak’ dedi.

'DİLBER'İ SEVİYORUM'

Cihan babasına yaşadığı durumu sordu. Azem de sorulara cevap bulamadığını söyledi.

‘Seviyor musun peki Dilber’i karşılığını alan Azem, ‘Bu da en çok sorulan sorular listesinde. Seviyorum, hem de çok seviyorum. Bu dünyada sevilmeyi Dilber kadar hakkeden azdır bence’ dedi.