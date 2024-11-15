Azem ve Cihan, Nehir'i kurtardı! 'O benim kızım'

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İlk sezonuyla Türkiye’nin konuştuğu Kanal D dizisi İnci Taneleri, ikinci sezona da bomba gibi girdi. Dizinin 22’nci büyük ilgi gördü.

İşte yeni bölümde yaşananlar;

Pavyona giden Tayfun sarhoş oldu. Tayfun’u ablası Piraye’nin evine bırakmak isteyen Azem, Dilber’in tepkisiyle karşılaştı.

Mekanın sahibi Kamuran, Dilber’i karşısına alıp Azem’i sevip sevmediğini sordu.

‘Bu hayatta en çok ona güveniyorum. Bazen sevgilim bazen hocam, bazen de baban gibi geliyor.’

Kamuran da ‘Seviyorsan sahip çık’ karşılığını verdi.

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'BEN YAPMADIM' İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Karşısında Azem ve Tayfun’u gören Piraye büyük şaşkınlık yaşadı. Piraye kardeşine ne olduğunu sordu. Azem de pavyona geldiğini söyledi.

Piraye, Azem’e hakkında araştırma yaptığını ve bu işte bir terslik olduğunu söyleyip gerçekleri öğrenmek istedi.

Azem, Piraye’ye önce, eşine olan aşkını anlattı ve bir itirafta bulundu; ‘Ben yapmadım’

Piraye de ‘O zaman neden sorumlu olmadığın bir şey…’ karşılığını verdi.

Azem'in cevabı ise net oldu; ‘Ben yapmadım’ dedim. Sorumlu değilim demedim.’

'NEHİR VE ARCAN BOŞANSIN'

Mahun oğlu Arcan ve Nehir’in boşanmasını istedi. İkilinin madde kullandığını öğrenen Mahun, kızı Semiramis’ten yardım istedi. Semiramis ise annesinin söylediklerini umursamadı. ‘Ben böyle bir şey yapmayacağım, çünkü ayrılmalarını istemiyorum.’

DİLBER'İN KISKANÇLIK KRİZİ! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dilber, Azem’e gecesinin nasıl geçtiğini sordu. Piraye ile buluşup buluşmadığını merak eden Dilber, kıskançlık krizine girdi.

AZEM VE YORGANCI KARŞI KARŞIYA

Tefeciden borç alan Zerre yorgancının telefonuyla büyük panik yaşadı. Azem, yorgancıya parasını vereceğini söyledi.

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Azem, yorgancı ile baş başa görüştü. Yorgancı Dilber’in arabasını istedi. Karşılıklı tartışmanın ardından Azem’in oğlu Cihan ve adamları otele geldi.

Yorgancı ve adamlarını uyaran Azem teklifini sundu; ‘Faizi unutacaksın, borcumuz borç. Bu çek alacağını karşılar. Bunu alacaksın ve konuyu kapatacaksın. Bir daha da kimseyi rahatsız etmeyeceksin.’

NEHİR KRİZ GEÇİRDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Evlendikten sonra madde kullanmaya başlayan Nehir, kriz geçirdi. Madde almak için tek başına satıcılarla buluşmaya giden Nehir, kayıplara karıştı.

CİHAN'DEN REYYAZ'A DARBE - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Nusret ve Cihan adamlarını alıp Reyyaz’ın kasasını soydu. Cihan babasının yanına gidip ona para verdi. ‘Belki ev tutarız sana, daha iyi bir otele geçersin’

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Cihan parayı nereden aldığını da söyledi ‘Uyuşturucu satanlar var, Reyyaz adına parayı onlardan aldık’

Azem ise oğluna karşı çıktı; ‘Bu parayı alamam, düzgün bir hayat kuracağız. Sindiremem böyle bir şeyi, ayrıca ben senden para almam, alamam ben senin babanım oğlum. Bana yardımcı olmak istiyorsan bir an önce toparla şu işleri’

AYÇA SINAVI KAZANDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Azem’in ders çalıştırdığı Ayça sınavda başarılı oldu. Güzel haberi annesi ve Azem’le paylaşan Ayça kutlama organizasyonu düzenledi.

Kızını arayan Azem, Ayça’nın organize ettiği akşam yemeğine katılamadı. Piraye ve kızı büyük hayal kırıklığı yaşadı.

NEHİR ORTADAN KAYBOLDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Cihan, Semiramis ile arasındaki arkadaşlığı ilerletti. Yemekte buluşan ikili daha yakından tanışma fırsatı buldu.

Otele gelen Cihan, ablasının kaybolduğunu babasına söyledi. İkili Nehir’i aramak için yola çıktı.

Semiramis’le buluşup Arcan’ın evine giden ekip, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kullandığı maddenin etkisinde olan Arcan, olan bitenden haberi olmadığını söyledi.

AZEM VE CİHAN TEHLİKELİ BÖLGEDE - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Azem ve oğlu, Nehir’i aramak için tehlikeli sokaklara girdi. Bir isme ulaşan ikili satıcının peşine düştü.

Cihan ve Azem, Nehir’i bir odada tek başına yerde yatarken buldu. Bir grup bağımlı ikiliye engel olmaya çalıştı. Azem, ‘O benim kızım’ sözleriyle gruba karşılık verdi. Cihan da babasına destek oldu.

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