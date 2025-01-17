Azem kızıyla yüzleşti 'Burada bitsin bu hikaye'

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Dizinin yeni bölümünde;

AZEM GİZEMLİ KADINI ARADI- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Azem kendisini soran gizemli kadını telefonla aradı ama konuşmadı. Duyduğu sesi hatırlamaya çalışan Azem, düşüncelere daldı.

Piraye ve Sibel, Azem’in kaldığı otele geldi. Güzellik merkezine ortak olmak isteyen Piraye, Dilber ve Yıldız ile görüştü.

Piraye, açacakları dükkânın yerini göstermek için Dilber’le beraber dışarı çıktı.

Zahir, otelin önünde oğlu Alişan’ı Dilber’e gösterdi. Anne oğulun kavuşması duygusal anlara sahne oldu.

ZAHİR, DİLBER'İ UYARDI

Zahir, Dilber’le konuşmak istedi; ‘Benim neler yaşadığımdan haberin var mı senin? Dayak yedik, hapse düştük ama sevdamızdan vazgeçmedik. Ortalıkta büyük bir savaş var. İnsanlar ölüyor Dilber! Reyyaz Bey bunların hepsini ortadan kaldıracak. Seni beğenmiş, beni çağırdı; ‘Şu karınla arandaki problemi hallet, arada kalmasın’ dedi.

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Dilber ve oğlu Alişan'ın görüşmesine izin veren Zahir, oradan ayrıldı.

Otele gelen Azem, İzzet’ten olan biteni öğrendi.

Nergis ve eşi Kasım, Azem için sürpriz doğum günü organize etmeye karar verdi.

Arcan ve Nehir, Semiramis’le bir ara geldi. İkilinin konuşmalarından rahatsız olan Semiramis, Cihan ile dertleşti.

CİHAN EKİBİ TOPLUYOR

Cihan, Nusret ve Berzan’ı çağırıp onlarla görüştü.

Cihan, Nusret’le düşüncelerini paylaştı; ‘Böyle olursa bizi tek tek avlarlar. Sen bizim abimizsin, büyüğümüzsün ekibi toparlamak sana düşer ama sen sürekli gidiyorsun’

Nusret, ‘Gruba Necmi dahil mi’ diye sordu. Cihan da 'dahil' cevabını verdi.

Ekip, Necmi’nin yanına gidip aralarına katılmasını istedi. Necmi de bu teklifi kabul etti.

‘Eskisi gibi olursak bizi yıkamazlar ama herkes akıllı olacak. Tek bir insan gibi hareket edeceğiz. Yoksa düşman bizim icabımıza bakacak’

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Piraye, Dilber ve Yıldız’ı arayıp ortaklık konusunda herhangi bir problem olmadığını söyledi. Güzel haberi alan ikili büyük mutluluk yaşadı.

GİZEMLİ KADIN AZEM'İ ARIYOR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Gizemli kadın eczaneye gidip, tekrar Azem’i sordu. Kasım ise arkadaşını arayıp yaşananları anlattı. Azem, Kasım’dan gizemli kadının fotoğrafını çekmesini istedi.

Fotoğrafı gören Azem, telefonu elinden düşürdü.

PİRAYE VE DİLBER ORTAK OLDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Piraye, Dilber ve Yıldız’ı da yanına alıp açacakları dükkanın yerini gösterdi. Büyük heyecan yaşayan ikili anlaşmayı kabul etti.

Polis ekipleri, Cihan ve adamlarının bulunduğu otoparka baskın yaptı. Polisler, ekibi gözaltına aldı.

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ZERRE HAPİSTEN ÇIKTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Mahkemeye çıkan Zerre tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Otele geri dönen Zerre büyük mutluluk yaşadı.

BABA,KIZ KARŞI KARŞIYA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Cihan’a ulaşamayan Semiramis, Azem’e mesaj attı. Semiramis ile görüşmek için kafeye giden Azem, Nehir ile karşılaştı.

Azem, Cihan ile ilgili gerçeği masadakilerle paylaştı; ‘Cihan’ı polis aldı ama nedenini bilmiyorum’

Daha sonra kızıyla baş başa kalan Azem duygularını paylaştı; ‘Bu kocaman gözlerin daha güzel baktığı zamanları da hatırlıyorum. Aramıza örülen bu duvarı yıkmak istiyorum. En azından bir çatlak olsun, biraz ışık gelsin yeter! Üçümüzü bir araya getirmek konuşmak için ne yapabilirim. Beni unutmak iyi gelecekse, öyle yapabilirsin. Özgür de arada kalmasın. Anlıyorum ki benim varlığım sizin de ilişkinizi bozuyor. Ama kardeşinizle birbirinize sahip çıkın, çünkü ikinizin de durumu... Neyse siz bilirsiniz durumunuzu, kocaman insanlar oldunuz artık. Bir daha görmeyeceksin beni, çıkmam bir daha karşına. Belki o zaman unutursun geçmişini, yeni güzel bir hayat kurarsınız kendinize. Özgür de kurtulur bu işlerden, sen sen de iyileşirsin. Hiçbir şey yapmadıysam ikinizi bir araya getirdim öyle değil m? Sen daha mutlu olacaksan, burada bitsin bu hikaye! Bazı anılar, eski fotoğraflar ve gözyaşlarımız kalsın geriye...’