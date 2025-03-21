×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Azem 'İnci Taneleri'ne sarıldı, gözyaşları sel oldu

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 14:13

Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri’nin son bölümünde duygusal anlar yaşandı.

Haberin Devamı

Dizinin heyecanlı sahnelerinden birinde Azem, Cihan’ı sakinleştirmek için Nehir’den yardım istedi ve elinden tutup özlem duyduğu kızına sarıldı. Nehir’in, ilk kez ‘Baba’ demesiyle Azem gözyaşlarına boğuldu. Azem, Nehir ve Cihan’a sarılarak, hasret kaldığı o duyguyu yeniden yaşadı. O anlara merhum sanatçı Müslüm Gürses’in sesinden ‘Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim’ parçası eşlik etti. 

Azem İnci Tanelerine sarıldı, gözyaşları sel oldu

‘SENİN KADAR HİÇ KİMSEYİ SEVMEDİM’

Heyecanlı bir bölümle ekrana gelen dizide duygusal anlar yaşandı. Yıllardır evlat özlemi çeken Azem sonunda çocuklarına kavuşmuştu. Yaşanılan sıkıntılar nedeniyle baba evlat yakınlığı kuramayan Azem’le çocukları arasında buzlar eridi. Azem, Cihan’ı sakinleştirmek için Nehir’den yardım istedi ve özlemle kızına sarıldı. Nehir’in Azem’e ilk kez “Baba” demesi izleyiciyi derinden etkiledi. Azem’in Nehir ve Cihan’a sarıldığı sahnelerde duygusal anlar yaşandı. O anlara merhum sanatçı Müslüm Gürses’in sesinden ‘Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim’ parçası eşlik etti. İzleyici gözyaşlarına boğuldu.

Haberin Devamı

Azem İnci Tanelerine sarıldı, gözyaşları sel oldu

İnci Taneleri perşembe saat 20.00’de Kanal D’de!

Haberle ilgili daha fazlası:
#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!