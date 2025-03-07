Azem Hoca yine döktürdü

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Dizinin en can alıcı sahnelerinde Gökhan Namlı'nın seslendirdiği ‘Kızından Tanırım Seni’ eseri izleyiciyi derinden etkiledi. Yılmaz Erdoğan’ın da türküye eşlik ettiği sahne, sosyal medyada çok konuşuldu.

YOLLAR AYRILDI

İnci Taneleri heyecanlı bir bölümle izleyiciyle buluştu. Dizide Cihan ve Semiramis arasındaki gerilim iyice arttı ve ikili yollarını ayırdı. Bu ayrılık, en çok da bu anı uzun zamandır bekleyen Mahun Hanım’ı sevindirdi.

İLK AİLE YEMEĞİ

Cihan ve Nehir, annelerinin ölümüne sebep olan kişiye ulaşmak için Candan ile görüşmek istedi ve bu konuda Nergis'ten yardım aldı. Ancak Nergis'in onlara farklı bir sürprizi oldu. Cihan ve Nehir, Candan ile görüşme umuduyla geldikleri yerde Azem ile karşılaştı. İlk şaşkınlık, yerini sıcak bir akşam yemeğine bıraktı. Nehir, Azem'e karşı duvarlarını yavaş yavaş indirmeye başladı.

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YILMAZ ERDOĞAN’DAN DUYGUSAL TÜRKÜ

Zahir, Dilber’den boşanmayı nihayet kabul etti. Dilber, Azem'e coşkuyla giderek nihayet Zahir ile boşanacaklarını haber verdi. Bu yeni dönem, onun için umut dolu bir başlangıcın habercisi oldu. Azem’le Dilber’in buluşmasında duygusal anlar yaşandı. O anlarda ekranda duyulan Gökhan Namlı'nın seslendirdiği ‘Kızından Tanırım Seni’ eseri izleyiciyi derinden etkiledi. Yılmaz Erdoğan’ın da türküye eşlik ettiği sahne, sosyal medyada çok konuşuldu.

‘İnci Taneleri’ perşembe saat 20.00’de Kanal D’de!