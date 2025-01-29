Azem gerçekleri anlatacak mı?

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Azem’in karısını kim öldürdü? İşte bu soru, dizinin başından beri çok büyük bir merak konusuydu. Bu kadar büyük bir merak konusu olan sorunun cevabı gelecek iki bölümde (30 ve 31.bölümler) ortaya çıkıyor! Bugüne kadar herkes kendince bir tahminde bulunmuştu. Bakalım bu bilmecenin cevabını tahmin eden çıkacak mı?

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümleriyle her perşembe saat 20.00’de Kanal D’de!