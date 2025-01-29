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Azem gerçekleri anlatacak mı?

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Azem Yücedağ#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 09:58

İnci Taneleri dizisiyle ilgili en büyük soru cevabını buluyor. Dizinin baş kahramanı Azem Yücedağ’ın karısı öldürülmüş ve suçu Azem üstlenmişti. Peki neden?

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 Azem’in karısını kim öldürdü? İşte bu soru, dizinin başından beri çok büyük bir merak konusuydu. Bu kadar büyük bir merak konusu olan sorunun cevabı gelecek iki bölümde (30 ve 31.bölümler) ortaya çıkıyor! Bugüne kadar herkes kendince bir tahminde bulunmuştu. Bakalım bu bilmecenin cevabını tahmin eden çıkacak mı?

Azem gerçekleri anlatacak mı

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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Azem gerçekleri anlatacak mı

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümleriyle her perşembe saat 20.00’de Kanal D’de!

Azem gerçekleri anlatacak mı

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#İnci Taneleri#Azem Yücedağ#Kanal D

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