Azem geçmişiyle yüzleşiyor... Oğlunu affedecek mi?

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Dizinin yeni bölümünde;

Azem, senarist Demir’in ders verdiği okula gitti ve öğrencilerle bir araya geldi. Demir öğrencilerine İnci Taneleri romanından bahsetti Hikâyenin yazarı Azem Yücedağ’ı öğrencileriyle tanıştırdı.

Azem katilin kim olduğunu senarist Demir’e de söyledi. Demir hikayenin akışını öğrenince çok şaşırdı.

‘Hikaye bitiyor ama sorular bitmiyor, kahramanımızın şu anda üçüncü bir çocuğu daha var. Peki nerede şimdi o, merak etmiyor mu bunu kahramanımız?’

" target="_blank" rel="box noopener noreferrer">CANDAN, AZEM'DEN YARDIM İSTEDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Azem, Candan’la bir araya gelip, oğlu Ferda hakkında konuştu. Candan oğlu Ferda’nın ne durumda olduğunu bilmediğini söyleyip yardım istedi.

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‘Ben de uzun süredir görmüyorum Ferda’yı. O olanlardan sonra uzaktan bir akrabamız yanına aldı. Ben de Almanya’ya gittim. Geçenlerde aradılar, kan grubumu sordular ‘uymuyor’ dediler. ‘Başka akrabası var mı?’ diye sordular. Ferda ile görüşemedim. Bir telefon numarası verdiler ama ulaşamadım. Benim de aklıma sen geldin. Başka birinci derece akrabası olmadığı için, ben de böylelikle onun için bir şey yapmış olurum diye düşündüm.’

BABA-KIZ BİR ARADA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kasım ve Nergis’in akşam yemeği davetine katılan Nehir orada Azem ile karşılaştı. Baba kız yıllar sonra aynı sofrada buluştu. Azem, Candan ile bir araya geldiğini ve bazı bilgiler aldığını söyledi.

‘Mesela adı Ferda’ymış. O büyütmemiş zaten çocuğu, uzak akrabaları… İzin verin, ben bulayım önce.’

PİRAYE'NİN KAFASI KARIŞTI

Cenk ile yakınlaşan Piraye, yaşadıklarından sonra kendini suçlu hissetti. Talip ile anlaşma yapan Sibel, Piraye’yi Cenk ile her şeyin daha güzel olacağına ikna etmeye çalıştı.

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Ayça’ya ders veren Azem, daha sonra Piraye ile bir araya geldi. Azem, Ayça’nın yazdıklarından Piraye’ye bahsetti. Piraye de Azem ile endişeleri hakkında konuştu; ‘Ayça baba yerine koydu seni, bir gün sen de gidersen’

Piraye’ye hak veren Azem, ‘Sonuçta nereye gideceği belli olmayan bir hikaye bu’

ALEYNA İLE KÜRŞAT ANLAŞTI

Polis Kürşat ile anlaşma yapan Aleyna, buluşma noktasına gitti; ‘Daha önce de böyle polislerle görüşmem oldu ama hiç biri kafede değil!’

Kürşat, Aleyna’dan Reyyaz hakkında bilgi istedi. Aleyna da bildiklerini anlattı.

ZAHİR, DİLBER'DEN BOŞANIYOR

Reyyaz’dan talimat alan Zahir, Dilber ile bir araya geldi. Artık onunla uğraşmayacağını ve boşanacağını söyledi. Zahir de Reyyaz’dan Azem’i bitirmek için söz aldı.

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Reyyaz’ın gizli planından haberi olmayan Azem, Özgür ve ekibinden, Reyyaz’ı zora düşürecek videoyu silmesini istedi.

Nusret ile bir araya gelen Azem, ‘Neden bu kadar çok cezaevine girmek istiyorsun’ diye sordu.

Nusret de ‘Cezaevine girmek bizim alemde sorun değil’ karşılığını verdi.

'SUÇLU ONU ORAYA GETİREN'

Nehir, kardeşi Özgür ile buluşup annelerinin katili hakkında konuştu. Suçlunun annelerini iten çocuğun değil onu oraya getiren kişinin olduğunu söyledi.

DİLBER'İN BÜYÜK MUTLULUĞU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dilber, güzel haberi Azem’e verdi; ‘Zahir boşanmayı kabul etti. Madem istemiyorsun boşanalım’ dedi. Büyük şaşkınlık yaşayan Azem, Dilber’in mutluluğuna ortak oldu.

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AZEM, OĞLU FERDA'NIN PEŞİNDE

Candan ile konuştuktan sonra Ferda ile görüşmeye karar veren Azem oğlunun bulunduğu adrese gitti. Azem geçmişiyle yüzle konusunda büyük tedirginlik yaşadı.