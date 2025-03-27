"Azem benimle evlenmez" Piraye'nin eski eşi ortaya çıkıyor

Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 13:41
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nin yeni bölümünde izleyicileri bir sürpriz bekliyor. Başarılı oyuncu Kamil Güler, Piraye'nin eski eşi ve Ayça'nın babası olan Koray karakteriyle konuk oyuncu olarak diziye dahil oluyor.
Dizinin tanıtımlarında Semiramis intikam ateşiyle yanıp tutuşurken, Cihan'a bedel ödetmeye kararlıdır. Hiç kimse hastanede tedavi olmayan Ferda'yı ikna edemeyince, bu görev yine Azem'e kalır."DİLBER ÇARESİZ!İnci Taneleri
'nin duygu yüklü bölümünde yaşadığı hayattan kaynaklı çaresizliği dibine kadar hisseden Dilber, Azem'in kendisi ile evlenme ihtimalinin olmadığı düşüncesine kapılır. Piraye'nin geçmişinden gelen Koray, Azem ve Piraye cephesinde dengeleri değiştirir. Koray'ın gelmesiyle Piraye geçmişiyle yüzleşir.
İnci Taneleri yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D
'de!