Az kalsın milyonluk malikanenin camlarını kocasına sildirecekti: Onlar gidiyor diye hizmetçiler bayram ilan etti

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Aslında belki de 2020 yılında kendi ayakları üzerinde durma hayaliyle aile içindeki resmi görevlerini bırakmasalardı, her şey eskisi gibi kalsaydı belki de giderek gündemde alt sıralara bile düşeceklerdi.

Kendileri ayrılırken aksini söyleseler de son altı yıldır yaptıkları her açıklama, aileye yönelttikleri her eleştiri, hazırladıkları TV programı, Harry'nin Spare (Yedek) adlı kitabı onları hep en çok konuşulanlar listesinde ilk sıralarda tuttu.

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Harry ile Meghan'ın son haftalarda bunca konuşulmasının nedeni ise beklenmedik İngiltere'ye dönme kararı.

Sussex çifti, çocukları, 7 yaşındaki Archie ile 5 yaşındaki Lilibet'i, İngiltere'deki bir okula kaydettirdi bile. Aile; uzun süreli yaşama planı çerçevesinde İngiltere'ye dönüyor.

Bunun nedenleri konusunda binlerce iddia da havada uçuşuyor. Görünüşe göre bunların sonu gelecek gibi de değil zaten.

Hemen belirtelim ki Harry ile Meghan, İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerine dönmeyecekler. Aileye ait bir konutta yaşamayacaklar. Ama yine de Harry'nin kan bağı sayesinde hem olanaklardan yararlanıp hem de eskisinden daha fazla ilgi odağı olacaklar.



MALİKANESİNE HİZMETÇİ BULMAKTA ZORLANDI



Bir de madalyonun diğer yüzü var elbette... Yani Meghan ile Harry'nin ABD'de bıraktığı hayatı. O hayatla ilgili ortaya atılan iddialar.

Bu arada çiftin, Montecito'daki lüks malikanelerini satmayacağını da not düşelim.

Zaten son söylentiler de o malikanedeki hayatla ilgili.

Bunlara göre Sussex çiftinin yaşadığı Santa Barbara, Montecito bölgesindeki malikanelerde yaşayanların yanında çalışan hizmetçiler Meghan ile Harry'nin İngiltere'ye dönme kararından gayet memnun.

Meghan ile Harry, varlıklı ve ünlü insanların yaşadığı Montecito'daki malikanenin parasını söylenenlere göre kendileri ödedi.

Tıpkı bölge halkı gibi...

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Çünkü epeydir ortalarda dolaşan söylentilere göre gelip yanında çalışmaya başlasalar bile Meghan'dan bıkan hizmetçiler kısa sürede işlerini bırakıp gitti.

Yine bu iddialara bakılırsa Markle, malikanesine hizmetçi bulmakta büyük güçlük çekti.



HALİ TAVRI KULAKTAN KULAĞA YAYILDI

Çünkü onun, züppe ve insanlara tepeden bakan davranışları kısa sürede çevrede kulaktan kulağa yayıldı.

Bu yüzden de kimse onun için çalışmayı istemez oldu.

Montecito'dan bir kaynak Page Six'e "Birçok kişinin onunla çalışmak istememesi nedeniyle Meghan hizmetçi bulmakta zorluk çekti" diye anlattı durumu.

Bu kaynağa göre Meghan işe alacağı insanlarla görüşmeleri kendisi yapıyordu. O sırada da kaba biri gibi görünebiliyordu sık sık.

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Bazı adaylar Meghan'ın konuşma biçiminden öyle rahatsız olurdu ki bunu hemen fısıltı gazetesiyle bölgede yayardı.

Bu yüzden de kimse Meghan ile çalışmaya çok da gönüllü olmazdı.



HİZMETÇİLER ARASINDA ŞAKA KONUSU OLDU

Aynı kaynak Meghan Markle'ın, bölgedeki hizmetçiler arasında şaka konusu haline geldiğini bile sözlerine ekledi.

Aslına bakılırsa bütün bu söylentilerin doğru olma ihtimali çok yüksek.

İngiltere'de yaşadığı dönemde de Markle hakkında, yanında çalışanlara zorbalık yaptığı, birçoğunun da bu yüzden işten istifa ettiği basına yansımıştı. Markle ise ilerleyen zamanlarda bu iddiaları yalanladı.

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Sadece hizmetliler değil, Sussex çiftinin yanında çalışan diğer personel de İngiltere'deki hayatları sırasında kısa aralıklarla işlerini bırakmıştı.

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