Az kaldÄ± bebek geliyor... Ama iki yÄ±llÄ±k balayÄ± bitmedi... Ä°yi ki doÄŸdun gÃ¼zel karÄ±cÄ±ÄŸÄ±m

DoÄŸrusu onlarÄ±n durumundaki Ã§iftler iÃ§in beklenenden biraz daha uzun bir sÃ¼re sonra da ilk bebeklerini beklediklerini aÃ§Ä±kladÄ±lar.

Sosyal medyada paylaÅŸtÄ±klarÄ± poza bakÄ±lÄ±rsa da hamilelik ilerlemiÅŸ durumda. Ama dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden geÃ§en iki yÄ±la raÄŸmen belli ki balayÄ± hala bitmedi.

YENÄ° YAÅžINDA ANNE OLACAK

AÅŸktan baÅŸÄ± dÃ¶nen bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, dÃ¼nyanÄ±n en zengin insanlarÄ±ndan biri olan Brunei SultanÄ± Hassanal Bolkiah'Ä±n oÄŸullarÄ±ndan biri olan Prens Atbul Mateen ile karÄ±sÄ± Anisha Rosnah.

Daha geÃ§en ay ilk bebeklerini beklediklerini duyuran Ã§ift ÅŸimdi de baÅŸka bir kutlama yapÄ±yor. Anisha Rosnah yeni yaÅŸÄ±na giriyor.

Prens Abdul Mateen, 32 yaÅŸÄ±na giren karÄ±sÄ± Anisha'nÄ±n onuruna bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±. Birlikte Ã§ekilen bir pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ± ve karÄ±sÄ±na mutlu yÄ±llar diledi. O paylaÅŸÄ±mda Prens'in karÄ±sÄ±nÄ± nasÄ±l Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Prens Abdul Mateen karÄ±sÄ±na "Mutlu yÄ±llar Nishibo" diye seslendi.

YakÄ±nda ilk kez baba olmaya hazÄ±rlanan Abdul Mateen karÄ±sÄ±na "Mutlu yÄ±llar Nishibo" diye seslendi.Â

GEÃ‡EN AY BEBEK HABERÄ°NÄ° DUYURDULAR

Daha biberonla sÃ¼t iÃ§tikleri Ã§ocukluk dÃ¶neminden bu yana birbirlerini tanÄ±yan Abdul Mateen ile Anisha, geÃ§en yÄ±l bir dizi gÃ¶steriÅŸli tÃ¶renle evlenmiÅŸti.

Anisha'nÄ±n bir sÃ¼redir karÄ±n bÃ¶lgesini kapatan kÄ±yafetler giymesi hakkÄ±nda hamilelik sÃ¶ylentilerinin Ã§Ä±kmasÄ±na neden olmuÅŸtu. Hatta son dÃ¶nemde vÃ¼cut hatlarÄ±nÄ± gizleyen daha bol elbiseler giymesi sÃ¶ylentileri alevlendirdi.

Sonunda Prens Abdul Mateen, Instagram sayfasÄ±nda karÄ±sÄ± Anisha'nÄ±n giderek bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren bir fotoÄŸrafla ilk bebeklerini beklediklerini ilan etti.

O pozda hem Anisha'nÄ±n hem de Abdul Mateen'in beyaz giysiler iÃ§inde olmasÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Elbette bunca zamandÄ±r bu haberi bekleyen hayranlarÄ±, bu paylaÅŸÄ±mÄ± tebrik yorumlarÄ±yla doldurdu.

BÄ°TMEYEN BALAYI YAÅžIYORLARDI

GeÃ§en yÄ±l evlendiklerinden bu yana Abdul Mateen ile Anisha, kelimenin tam anlamÄ±yla bitmeyen bir balayÄ± yaÅŸÄ±yorlardÄ±. Uzun sÃ¼re boyunca dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerlerinde gezip bazÄ± etkinliklere katÄ±larak aÅŸklarÄ±nÄ±n keyfini Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlardÄ±.

Bu arada meraklÄ±lar da bÃ¼yÃ¼k bir dikkatle Anisha'nÄ±n kÄ±yafetlerini takip edip bir hamilelik belirtisi arÄ±yordu. Sonunda geÃ§en temmuz ayÄ±nda Wimbledon'da Ã§ekilen bir fotoÄŸrafa bakÄ±nca bunu da buldular.

Anisha, Wimbledon'da mÃ¼sabaka izlemeye gittiÄŸinde Ã¼zerinde beyaz bir pantolon ve aynÄ± renkte kÄ±sa kollu peplum yani karÄ±n bÃ¶lgesini kapatan bir ceket vardÄ±.

Ä°ÅŸte genÃ§ gelinin karÄ±n bÃ¶lgesini kapatmasÄ± da zaten onlardan epeydir benzer bir haber duymak isteyen hayranlarÄ±nÄ± heyecanlandÄ±rdÄ±.

Sosyal medyada Anisha ile Abdul Mateen'in bir bebek beklediÄŸi ve genÃ§ kadÄ±nÄ±n karnÄ±nÄ± kapatmak iÃ§in peplum ceket giydiÄŸi konuÅŸulmaya baÅŸlandÄ±.

Sonunda bu sÃ¶ylentilerin doÄŸru olduÄŸu da ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

NE GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° BÄ°R DÃœÄžÃœNDÃœ!

GenÃ§ Ã§iftin bu kadar ilgi Ã§ekmesi nedensiz deÄŸil elbette. Brunei SultanÄ± Hassanal Bolkiah'Ä±n oÄŸlu olan Prens Abdul Mateen ile Anisha Rosnah, geÃ§en yÄ±l ocak ayÄ±nda 9 gece 10 gÃ¼n sÃ¼ren bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

Gelenekselden moderne dizi dizi evlilik tÃ¶reniyle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtiren Ã§ift, son olarak konuklarÄ±na bir teÅŸekkÃ¼r yemeÄŸi verdi.

DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yankÄ±larÄ± ise aylarca bitmek bilmedi.

Evleninceye kadar dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekar genci olarak bilinen Abdul Mateen ile Anisha Rosnah da dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan yeni hayatlarÄ±na baÅŸladÄ±.

Yeni evlilik bazen kendi Ã¼lkelerinde bazen de baÅŸka Ã¼lkelerde gezerek genÃ§liklerinin keyfini Ã§Ä±karmakla meÅŸgul o zamandan bu yana.

BÄ°R ZAMANLAR DÃœNYANIN EN GÃ–ZDE BEKARIYDI

AynÄ± zamanda bir Instagram fenomeni olarak tanÄ±nan Prens Abdul Mateen ile niÅŸanlÄ±sÄ± Anisna Rosnah'Ä±n evlilik tÃ¶renleri 2024 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nÄ±n ikinci haftasÄ±nda Kur'anÄ± Kerim okunmasÄ± ile baÅŸladÄ±. Beyazlar iÃ§indeki gelin kadÄ±n konuklarÄ±na ayetler okudu.

Sonra sÄ±ra diÄŸer tÃ¶renlere geldi. Zaten dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bu kadar uzun sÃ¼rmesinin nedeni de geleneksel olarak dÃ¼zenlenen ve geÃ§miÅŸi yÃ¼zlerce yÄ±l Ã¶ncesine uzanan geleneklere harfi harfine uyulmasÄ± oldu

Damat Abdul Mateen'in kendisinden Ã¶nce evlenen ablalarÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinde de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi bu bir dizi etkinliÄŸin en renklisi gelin ve damadÄ±n birbirlerine macun sÃ¼rdÃ¼kleri kÄ±sÄ±m oldu.

YÃ¼zlerce yÄ±l Ã¶ncesine uzanan bu geleneÄŸe gÃ¶re aile yakÄ±nlarÄ± gelin ve damada rengarenk tozlardan hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ macunlar sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Bunun yeni evli Ã§ifti doÄŸurganlÄ±k ve zenginlik getirdiÄŸine inanÄ±lÄ±yor. O tÃ¶rende Ã§ift geleneksel kÄ±yafetler giydi.

GenÃ§ Ã§ift, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n beÅŸinci gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen dini tÃ¶renin ardÄ±ndan resmi anlamda karÄ±- koca oldular.

BÄ°RBÄ°RLERÄ°NÄ° Ã‡OCUKLUKTAN BERÄ° TANIYORLAR

DÃ¼ÄŸÃ¼n etkinlikleri devam ederken Prens Abdul Mateen yaptÄ±ÄŸÄ± birsosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± Ã§iftfle ilgili ilginÃ§ bir gerÃ§eÄŸi de gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

O paylaÅŸÄ±ma gÃ¶re Abdul Mateen ile Anisha Rosnah birbirlerinin daha ufacÄ±k bir Ã§ocuk olduklarÄ± dÃ¶nemden bu yana tanÄ±yorlarmÄ±ÅŸ.

Ä°kisinin de Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸrafta Abdul Mateen ile Anisha yan yana otururken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Prens'in yÄ±llar sonra evleneceÄŸi Anisha'ya ise annesi tarafÄ±ndan biberonla sÃ¼t iÃ§iriliyor.

Adbul Mateen'in evlendiÄŸi Anisha'nÄ±n dedesi Pehin Dato Isa, Brunei SultanÄ±'nÄ±n uzun sÃ¼redir danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±.

Anisha'nÄ±n aÄŸabeyi de Prens Abdul Mateen'in yakÄ±n arkadaÅŸÄ±.

DÃœÄžÃœN GÃ–RKEMLÄ°YDÄ° AMA PRENS, VELÄ°AHT BÄ°LE DEÄžÄ°L

Yine kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Her ne kadar dÃ¼ÄŸÃ¼nleri bÃ¶ylesine gÃ¶steriÅŸli olsa da babasÄ±ndan tahtÄ± devralacak kiÅŸi Abdul Mateen deÄŸil.

YÄ±llar boyunca Instagram sayfasÄ±ndan lÃ¼ks hayatÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren Abdul Mateen, Hassanal Bolkiah'nÄ±n ikinci karÄ±sÄ±ndan dÃ¼nyaya gelen onuncu Ã§ocuÄŸu.

AynÄ± zamanda dÃ¶rt oÄŸlundan biri. Bir baÅŸka deyiÅŸle Abdul Mateen, taht iÃ§in ilk sÄ±ralarda yer almÄ±yor.

Abdul Mateen ile Anisha Rosnah'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde hem modern etkinlikler yer aldÄ± hem de geleneksel tÃ¶renler.Â

