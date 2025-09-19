Ayvalık’ta film şöleni

Haberin Devamı

Bini aşkın seyircinin katıldığı açılış töreninde Diageo Türkiye’nin katkılarıyla verilen “Yeni Bir ...” ödülünün sahibi de açıklandı.



Serra Yılmaz, Nermin Er, Tolga Karaçelik, Ayris Alptekin ve Hasan Nadir Derin’den oluşan seçici kurul, “Ölü Mevsim” filminin yönetmeni Doğuş Algün’e “Yeni Bir Yönetmen” ödülü verdi.

Törenin ardından festivalin açılış filmi olan Joachim Trier imzalı “Manevi Değer / Sentimental Value” gösterildi.Filmin yapımcısı Atilla Yücer de filmden önce amfitiyatroyu dolduran izleyicilerle buluştu.Toplam 65 filmin gösterileceği festival, 21 Eylül’de sona erecek.