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Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin açılış filmi Megalopolis

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#Ayvalık Uluslararası Film Festivali#Megalopolis#Açılış Filmi
Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin açılış filmi Megalopolis
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 07:57

SEYİR Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’daki 17 Eylül’de gerçekleşecek açılış gecesinde Francis Ford Coppola imzalı “Megalopolis” Türkiye’de ilk kez gösterilecek.

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 Kurukahveci Mehmet Efendi’nin ev sahibi olarak kahve ikrâmı yapacağı açılış gecesi için biletler 7 Eylül’de satışta olacak. Coppola, filmi cebinden harcadığı 120 milyon dolarla hayata geçirdi. Filmin başrollerinde Adam Driver, Giancarlo Esposito ve Nathalie Emmanuel yer alıyor. Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenecek açılış gecesiyle başlayacak festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, İsmet İnönü Kültür Merkezi, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’ta gerçekleşecek.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin açılış filmi Megalopolis

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#Ayvalık Uluslararası Film Festivali#Megalopolis#Açılış Filmi

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