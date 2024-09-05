Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin açılış filmi Megalopolis

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Kurukahveci Mehmet Efendi’nin ev sahibi olarak kahve ikrâmı yapacağı açılış gecesi için biletler 7 Eylül’de satışta olacak. Coppola, filmi cebinden harcadığı 120 milyon dolarla hayata geçirdi. Filmin başrollerinde Adam Driver, Giancarlo Esposito ve Nathalie Emmanuel yer alıyor. Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenecek açılış gecesiyle başlayacak festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, İsmet İnönü Kültür Merkezi, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’ta gerçekleşecek.