Ayten Sevim nasıl öldü? Müge Anlı’ya konu olan Ayten Sevim olayının detayları

Müge Anlı'nın bu haftaki konularından biri de Ayten Sevim olayı oldu. Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Sevim'in iki kızı programa başvurdu ve babalarından şüphelendiklerini dile getirdi.11 Mart'ta yazlık evlerinde düştüğü öne sürülen Ayten Sevim, kızlarının yanına tedaviye giderken hayatını kaybetti.

Babalarının annelerine kötü davrandığını ve sürekli boşanmaktan bahsettiğini dile getiren kardeşler, evdeki altınların yerinin değiştiğine de dikkat çekti. "Babam bir başka kadınla "sır" diyerek konuşuyordu" sözleri ardından Müge Anlı'ya bağlanan baba Mürettin Sevim'in "Ben gönül eğlendirmek için konuşuyordum" sözleri ise stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?